To był niezwykle emocjonujący wyścig. Max Verstappen wygrał Grand Prix Niemiec, a rywalizacji na mokrym torze nie ukończyło aż siedmiu kierowców. Kubica dojechał do mety na 12. miejscu, przed George'em Russellem, drugim z kierowców Williamsa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po Grand Prix Niemiec (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Niedzielne ściganie na Hockenheim przyniosło tyle emocji, że można by nimi obdzielić kilka wyścigów. Wszystko za sprawą deszczu, który zaczął padać jeszcze przed początkiem rywalizacji. Kierowcy przejechali kilka okrążeń za samochodem bezpieczeństwa, ale ostatecznie ruszyli do wyścigu z pól startowych.

Reklama

Dla kilku zawodników w stawce to był debiut na mokrej nawierzchni i wypadków było co niemiara. Wyścig ukończyło zaledwie 13 samochodów. Problemy mieli nawet kierowcy z czołówki. Świetnie wystartował Vettel, który przez problemy w kwalifikacjach startował z ostatniego miejsca. Wyścigu nie ukończył natomiast Charles Leclerc, który wypadł z toru w trzecim sektorze. Jechał wtedy jako wicelider wyścigu.

Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Fatalny weekend zaliczył Mercedes, lider klasyfikacji konstruktorów. Hamilton jechał na czele i kontrolował sytuację, ale i on zaliczył kilka przygód na mokrym torze. Na 30. okrążeniu wypadł z toru i urwał pół przedniego skrzydła. Potem na 50 sekund utknął w boksie, gdzie panował wielki chaos. Do tego mistrz świata dostał pięć sekund kary za nieprawidłowy wjazd do alei serwisowej, a potem jeszcze raz o mało nie rozbił bolidu. Ostatecznie dojechał do mety na 11. miejscu. Kilka okrążeń przed metą z toru wypadł też Bottas - Mercedes zakończył dwusetny wyścig w F1 bez punktu.

Najlepiej pojechał Verstappen. Kierowca Red Bulla nie uniknął problemów, ale jego ekipa przyjęła dobrą taktykę i Holender nie dał nikomu się wyprzedzić. Dobrze zachowywał się szczególnie w czasie kolejnych restartów, kiedy umiejętnie blokował rywali. Za nim finiszował Vettel, który awansował w trakcie wyścigu aż o 18 miejsc. Trzeci do mety dojechał Daniił Kwiat - to pierwsze podium Toro Rosso w tym sezonie.



Kubica, jadący z bolidem z kilkoma poprawkami, po jednej z neutralizacji znalazł się nawet w czołowej dziesiątce. Potem przez kilka minut jechał przed Hamiltonem. Ostatecznie wyprzedził tylko Russella, ale 12. miejsce to i tak jego najlepszy rezultat w tegorocznym cyklu.



Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Grand Prix Niemiec - przebieg wyścigu:

17.06 - Kubica kończy wyścig na 12. miejscu. Wyprzedził tylko Russella, ale to najwyższe miejsce Polaka w sezonie.



17.05 - Verstappen na mecie! To jego siódme zwycięstwo w karierze. Drugi Vettel, trzeci Kwiat.



17.04 - Vettel wyprzedził Kwiata! Jest drugi, a startował z ostatniej pozycji.



17.04 - Hamilton wyprzedził kierowców Williamsa. Kubica jedzie na 12. miejscu



17.03 - Gasly uderzył w Albona i wypadł z toru! Na torze pozostaje tylko 13 samochodów.



17.02 - Kierowca Ferrari już w czołowej trójce! Wyprzedził Strolla.



17.01 - Vettel już na czwartej pozycji. Walczy o podium.



16.58 - Restart! Verstappen utrzymał prowadzenie, drugi Kwiat, trzeci Stroll.



16.55 - Kierowcy Williamsa zmieniają opony.



16.54 - Samochód bezpieczeństwa po raz kolejny na torze.



16.53 - Kubica awansuje na 12. miejsce! Punktowana dziesiątka coraz bliżej.



16.52 - Bottas rozbił bolid! Co za fatalny wyścig Mercedesa!



16.50 - Mistrz świata spada na ostatnie miejsce. Jedzie za Kubicą i Russellem.



16.47 - Hamilton ponownie wypadł z toru! Wykręcił piruet na torze, zjechał na żwir, ale nie uderzył w bandę.



16.46 - Kubica wyprzedził Russella. Do końca wyścigu 12 okrążeń.



16.43 - Kierowcy Williamsa na dwóch ostatnich miejscach. Russell dwie sekundy za Kubicą.



16.41 - Wielkie straty Hamiltona. Brytyjczyk dopiero 12.



16.40 - Liderem przez chwilę był Stroll, który pierwszy wymienił opony. Szybko wyprzedził go jednak Verstappen.



16.39 - Verstappen i Botas zmieniają opony - szykują się na suchy tor. Wielkie zamieszanie w alei serwisowej.



16.38 - Sainz postraszył Hamiltona. Brytyjczyk z trudem obronił trzecią pozycję.



16.37 - Powrót do ścigania! Verstappen utrzymał prowadzenie.



16.36 - Inżynier Bottasa przekazał, że do końca wyścigu nie będzie już padało.



16.33 - Bolid Hulkenberga jest usuwany z toru.



16.28 - Samochód bezpieczeństwa po raz kolejny na torze. Verstappen w alei serwisowej - zmienia opony na przejściowe.



16.27 - Hulkenberg wypadł z toru i już na niego nie wróci! Kończy wyścig w pechowym miejscu - poszedł w ślady Leclerca.



16.26 - Raikkonen traci kilka pozycji - wyjechal z toru tam, gdzie wcześniej problemy mieli Leclerc i Hamilton.



16.23 - Hamilton również wyprzedził Hulkenberga. Mistrz świata znów w czołowej trójce.



16.22 - Bottas łatwo wyprzedził Hulkenberga. Fin jest drugi.

16.21 - Hamilton może dostać jeszcze jedno upomnienie - zbyt wolno jechał za samochodem bezpieczeństwa.



16.18 - Pięć sekund kary dla Hamiltona za niewłaściwy zjazd do alei serwisowej.



16.17 - Kolejny restart wyścigu.



16.15 - Kubica zaliczyl kolejny postój w alei serwisowej. Zajmuje 16., ostatnie miejsce. Russell 14.



16.12 - Hamilton spadł na piąte miejsce. Grozi mu jeszcze kara za nieprawidłowy zjazd do alei serwisowej.



16.11 - Verstappen na czele, drugi Hulkenberg, trzeci Bottas.



16.10 - Bottas z wielkimi problemami zjechał do boksu na zmianę opon.



16.09 - Chaos w Mercedesie! Hamilton stał w boksie przez 50 sekund!



16.08 - Wypadek Hamiltona! Zjeżdżał do alei serwisowej i urwał pół przedniego skrzydła!



16.07 - Wściekły Leclerc. Wypadł z toru w zakręcie numer 16. Samochód bezpieczeństwa na torze!



16.06 - Koniec wyścigu dla Leclerca! Wypadl z toru i utknął w żwirze!



16.05 - Leclerc też zmienił opony. Dzięki odpowiedniej strategii awansował na drugie miejsce przed Bottasa, który był w alei serwisowej chwilę wcześniej.



16.04 - Wirtualny samochód bezpieczeństwa. Norris poza torem - kończy wyścig!



16.03 - Problemy Verstappena na suchych oponach! Bączek na torze, Holender narzeka na nowe ogumienie.



16.02 - Kolejni kierowcy zmieniają opony na te przeznaczone na suchą nawierzchnię.



16.00 - Kubica zaliczył pobyt w alei serwisowej. Pozostaje na oponach przejściowych.



15.59 - Opony na te przeznaczone do jazdy po suchym torze zmienił też Vettel. Ryzyko ze strony Ferrari.



15.57 - Najszybszym kierowcą na torze jest w tej chwili Leclerc.



15.55 - Deszcz w alei serwisowej, a mimo to Magnussen zmienia opony na mieszankę przeznaczoną na suchą nawierzchnię.



15.53 - Kubica prawdopodobnie jedzie z uszkodzoną podłogą. To może być efekt starcia z Vettelem sprzed kilkunastu minut.



15.50 - Olbrzymie problemy Sainza - wyjechał na pobocze, gdzie zaliczył efektowny piruet. Wrócił na tor, ale spadł na 14. pozycję.



15.49 - Kubica już został zdublowany.



15.47 - Verstappen dobierał się do skóry Bottasowi, ale ostatecznie musiał wyraźnie zwolnić i stracił dystans do Fina.



15.45 - Powrót do ścigania. Na czele Hamilton przed Bottasem i Verstappenem, Kubica ostatni.



15.44 - Wirtualny samochód bezpieczeństwa na torze.



15.43 - Koniec wyścigu dla Ricciardo! Coś wybuchło w jednostce napędowej kierowcy Renault.



15.42 - Sędziowie podjęli decyzję w sprawie incydentu pomiędzy Leclerciem i Grosjeanem - Ferrari otrzyma karę. Zapewne będzie to grzywna.



15.41 - Kubica zajmuje ostatnią, 19. pozycję. Do przedostatniego Russella traci k. siedmiu sekund.



15.39 - W ciągu najbliższych 15 minut nad torem znów ma padać.



15.38 - Sędziowie przyglądają się incydentowi z alei serwisowej, gdzie Leclerc wyjechał z boksu tuż przed Grosjeanem.



15.37 - Bottas melduje, że tor bardzo szybko wysycha.



15.33 - Obaj kierowcy Williamsa wymienili opony na przejściowe.



15.32 - Kubica spadł na 18. pozycję. Russell jest 15.



15.31 - Gasly, drugi z kierowców Red Bulla, jedzie na 17. pozycji - wypadł z toru, ale uratował się przed zderzeniem z bandą.



15.30 - Na czele Hamilton i Bottas, trzeci Verstappen, Leclerc z Ferrari awansował już na czwarte miejsce.



15.28 - Restart! Kubica przez chwilę był 10., bo nie zmienił opon, ale spada w klasyfikacji - już jest 13.



15.26 - Większość kierowców zjechała wymienić opony na przejściowe, m.in. oba bolidy Mercedesa. Kubica nie zjechał do boksu.



15.25 - Kierowca Racing Point stracił przyczepność i uderzył w ścianę.



15.24 - Koniec wyścigu dla Pereza! Wypadł z toru, zaraz na torze pojawi się samochód bezpieczeństwa.



15.23 - Dobry start Vettela, który awansował z 20. na 14. pozycję.



15.22 - Za Hamiltonem jedzie Bottas, na trzecie miejsce awansował Raikkonen. Verstappen dopiero czwarty.



15.21 - Hamilton utrzymał pozycję, ale za nim mnóstwo przetasowań! Kubica ostatni.



15.20 - Zaczynamy!



15.18 - Jest decyzja! Kierowcy ruszą z pól startowych, bez samochodu bezpieczeństwa.



15.16 - Verstappen powiedział przez radio, że warunki na torze są... idealne. Większość kierowców domaga się startu z pól startowych.



15.15 - Kubica i Russell jadą dziś w ulepszonym samochodzie - Williams wprowadził nieco poprawek.



15.13 - Kilku kierowców z obecnej stawki F1 jeszcze nie ścigało się w deszczu, takiego doświadczenia nie mają jeszcze m.in. Norris czy Giovinazzi.



15.10 - Okrążenie formacyjne za samochodem bezpieczeństwa. Dopiero za kilka minut zostanie podjęta decyzja, czy start wyścigu nie odbędzie się w ten sam sposób.



15.09 - Deszcze ma padać przez 30 do 60 minut.



15.08 - Z pole position ruszy Hamilton z Mercedesa, z drugiego pola - Verstappen z Red Bulla.



15.07 - Kubica rusza z ostatniej linii, obok wystartuje Vettel z Ferrari, który w kwalifikacjach miał problemy z bolidem.



15.05 - To będzie pierwsze deszczowe Grand Prix w tym roku.



15.00 - Nad torem Hockenheim pada deszcz. Kierowcy muszą być przygotowani na mokrą nawierzchnię.



DG

Wyniki:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:44.31,275

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) strata 7,333 s

3. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 8,305

4. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 8,966

5. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 9,583

6. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 10,052

7. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 12,214

8. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 13,849

9. Romain Grosjean (Francja/Haas) 16,838

10. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 18,765

11. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 19,667

12. Robert Kubica (Polska/Williams) 24,987

13. George Russell (W. Brytania/Williams) 26,404



Nie ukończyli: Sergio Perez (Meksyk/Racing Point), Daniel Ricciardo (Australia/Renault), Lando Norris (W. Brytania/McLaren), Charles Leclerc (Monako/Ferrari), Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault), Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes), Pierre Gasly (Francja/Red Bull).



Zdjęcie Lewis Hamilton miał w niedzielę sporo problemów / CHRISTOF STACHE / AFP