Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Brazylii. Drugie miejsce zajął sensacyjnie Pierre Gasly z Toro Rosso dla którego to pierwsze podium w karierze. Trzeci był Lewis Hamilton z Mercedesa. Robert Kubica uplasował się na ostatnim 16. miejscu. Na Interlagos katastrofę zaliczył zespół Ferrari. W końcówce bratobójcza walka Sebastiana Vettela z Charlesem Leclerkiem zakończyła się kolizją i żaden z nich nie dojechał do mety.



Hamilton może jednak stracić trzecie miejsce. Brytyjczyk, który już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata, w końcówce wypchnął poza tor Alexandra Albona, kiedy walczył z nim o drugą pozycję. Jeszcze w trakcie rywalizacji sędziowie zapowiedzieli, że zbadają ten incydent. Na mecie Hamilton przyznał, że popełnił błąd i wszystko wskazuje na to, że kara go nie ominie. Jeśli tak się stanie, to na najniższy stopień podium powinien wskoczyć Carlos Sainz z McLarena. Zamieszanie między Hamiltonem i Albonem wykorzystał Gasly, który wskoczył na drugie miejsce i mimo wściekłego ataku Hamiltona na finiszu nie oddał go do końca i tym samym osiągnął największy sukces w karierze w F1.

Klasę w Brazylii pokazał Verstappen, który prowadził od startu do mety. Holender przez chwilę mógł drżeć o zwycięstwo, a miało to związek z Robertem Kubicą. Holender i Polak zjechali niemal w tym samym momencie na pierwszy pit stop. Williams popełnił błąd i wypuścił Polaka w nieodpowiednim momencie. W związku z tym omal nie doszło do kolizji między Kubicą i Verstappenem w alei serwisowej. Na szczęście do tego nie doszło. Dotychczasowy lider utknął jednak za Polakiem, co sprawiło, że wrócił na to za Hamiltonem. Holender był tego dnia znakomicie dysponowany. Świetnym manewrem wyprzedził mistrza świata i błyskawicznie odzyskał utraconą pozycję. Williams za ten incydent dostał pięć sekund kary, ale nie miało to wpływu na wynik Kubicy.

Polak wystartował jako przedostatni i, jak zwykle, początek miał całkiem niezły. Kubica awansował o jedną lokatę kosztem swojego kolegi z zespołu George'a Russella. Szybko jednak sytuacja wróciła to przykrej normy i bolidy Williamsa zamykały stawkę. Kubica dosyć długo jechał przed Russellem. Sytuacja zmieniła się po pierwszej wizycie w alei serwisowej. Brytyjczyk wskoczył przed Polaka i tak już zostało do końca. Kubica zajął ostatnie 16. miejsce. Russell ukończył wyścig cztery "oczka" wyżej, wykorzystując to, że w końcówce dwa razy na torze pojawiał się samochód bezpieczeństwa.

19.49 - Kubica zajął ostatnie 16. miejsce.

19.48 - trzeci linię mety minął Hamilton, ale sędziowie zbadają jego incydent z Albonem.

19.47 - Drugie miejsce zajął sensacyjnie Pierre Gasly z Toro Rosso!

19.46 - Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Brazylii!

19.45 - Hamilton wypchnął Albona poza tor, kiedy walczyli o drugie miejsce!



19.44 - samochód bezpieczeństwa zjechał z toru!



19.42 - oczywiście na torze samochód bezpieczeństwa

19.41 - wściekły Vettel wysiadł z bolidu i ze złości kopnął w oponę.

19.40 - bratobójcza walka Vettela i Leclerca zakończyła się fatalnie dla Ferrari! Doszło do kolizji i Vettel urwał koło, a Leclerc przebił oponę!

19.38 - katastrofa Ferrari!



19.37 - a co na końcu? Bez zmian. Kubica ostatni, a przed nim Russell.

19.36 - podrażniony Vettel naciska Albona, ale ten się nie daje.

19.34 - Hamilton musi się skupić na tym, żeby utrzymać drugie miejsce. Albon i Vettel są blisko.

19.33 - Verstappen pędzi po zwycięstwo! Holender ma już blisko 3 sekundy przewagi nad Hamiltonem!

19.31 - Verstappen poradził sobie z Hamiltonem, a Albon wyprzedził Vettela!

19.30 - świetny restart w wykonaniu Red Bulla!

19.29 - samochód bezpieczeństwa zjechał z toru! 12 okrążeń do końca!

19.24 - Hamilton nie zdecydował się na taki manewr i to on jest teraz liderem.

19.22 - część kierowców m.in. Verstappen i Vettel wykorzystała sytuację i zmieniła opony na te z miękkiej mieszanki.

19.20 - służby porządkowe usuwają z toru bolid Bottasa.



19.19 - samochód bezpieczeństwa na torze!



19.18 - Fin stracił moc! Zjechał na pobocze i zatrzymał bolid! Żółta flaga w drugim sektorze!

19.17 - koniec wyścigu dla Bottasa!

19.15 - 20 okrążeń do końca. Wygląda na to, że walka o zwycięstwo rozstrzygnie się między Verstappenem i Hamiltonem.

19.14 - Vettel w alei serwisowej, a to oznacza, że na pozycję lidera wrócił Verstappen. Tuż za nim jedzie Hamilton.

19.13 - tymczasem Bottas próbuje się dobrać do skóry Leclerkowi. Monakijczyk dobrze się broni. To walka o 5. miejsce.

19.12 - Verstappen i Hamilton są coraz bliżej Vettela.

19.09 - obecnie na prowadzeniu jest Vettel, ale Verstappen i Hamilton na świeżym komplecie opon powinni niedługo uporać się z kierowcą Ferrari.

19.08 - ekipa Red Bulla świetnie wszystko obliczyła. Verstappen wrócił na tor przed Hamiltonem!

19.07 - teraz na pit stop zjechał Verstappen.

19.06 - Hamilton po raz drugi w alei serwisowej.

19.04 - Vettel na pośrednich oponach ma najlepszy czas jednego okrążenia.

19.02 - Kubica po raz drugi w alei serwisowej. Tym razem pit stop przebiegał bez zarzutu. W bolidzie Polaka założone opony z twardej mieszanki i na tym komplecie powinien dojechać do mety.

19.01 - tak wygląda klasyfikacja po 34. okrążeniach

19.00 - Kubica na ostatnim miejscu. Strata Polaka do 19. Russella wynosi blisko 14 sekund.

18.58 - Hamilton traci dystans do prowadzącego Verstappena. Mistrz świata ma już ponad 3 sekundy straty.

18.53 - zespół Williamsa dostał 5 sekund kary za to, że wypuścił Kubicę z pit stopu w nieodpowiednim momencie i omal nie doszło do kolizji z Verstappenem w alei serwisowej.

18.50 - Kubica spadł na ostatnie miejsce po pit stopie Russella.

18.48 - pierwsza seria pit stopów za nami. Czołówka wygląda obecnie tak: 1. Verstappen, 2. Hamilton (strata 2,064), 3. Vettel (12,838)

18.44 - sędziowie zbadają incydent między Kubicą a Verstappenem w alei serwisowej.

18.43 - Verstappen wyprzedził Hamiltona! Mistrz świata chyba nie spodziewał się ataku ze strony kierowcy Red Bulla!

18.42 - Verstappen wrócił na tor za Hamiltonem!

18.41 - Verstappen utknął za Kubicą przy wyjeździe z alei serwisowej! Omal nie doszło do kolizji!



18.40 - Kubica zjechał na zmianę opon.

18.39 - Verstappen również zaliczył pit stop.

18.38 - Hamilton w alei serwisowej. Ciekawa strategia Mercedesa.



18.37 - zgodnie z przewidywaniami, Ricciardo przed Kubicą.

18.36 - najszybsi w poszczególnych sektorach

18.34 - Ricciardo właśnie uporał się z Russellem. Pewnie niedługo wyprzedzi również Kubicę.

18.33 - "Właśnie zauważyłem wibracje z przodu z lewej strony" - taki komunikat przekazał Verstappen ekipie.

18.31 - Ricciardo otrzymał pięć sekund kary za incydent z Magnussenem.

18.29 - Kubica utrzymuje przewagę nad Russellem, która wynosi około 1 sekundy.

18.26 - za kierowcami 12. okrążeń. Liderem jest Verstappen. Na drugim miejscu jedzie Hamilton, który traci do Holendra 2,371 s. Trzecią pozycję zajmuje Vettel (strata 4,978).

18.25 - Ricciardo musiał zjechać na wymianę przedniego skrzydła i przez to spadł na koniec stawki. Kubica jedzie obecnie na 18. miejscu.

18.23 - Kevin Magnussen (Haas) wylądował na poboczu po kontakcie z Danielem Ricciardo (Renault). Incydent zbadają sędziowie.



18.21 - Leclerc "przebija się" do przodu. Monakijczyk już awansował na siódmą pozycję.

18.19 - Kubica jest przed Russellem i ma około sekundy przewagi nad Brytyjczykiem.

18.18 - jeśli chodzi o Williamsy, to sytuacja wygląda tak, jak niemal w każdym wyścigu w tym sezonie. Bolidy stajni z Grove zamykają stawkę.

18.17 - Kubica przez chwilę był 18., ale już spadł "oczko" niżej. Polaka wyprzedził Carlos Sainz.

18.16 - Kubica znów pokazał dobry start. Polak zepchnął na koniec stawki swojego kolegę z zespołu George'a Russella.



18.15 - znakomicie rozpoczął również Hamilton. Brytyjczyk wyprzedził Sebastiana Vettela i jest teraz drugi!

18.14 - świetny start Verstappena! Kierowca Red Bulla utrzymał pozycję lidera!

18.13 - zaczynamy!



18.12 - zawodnicy ustawiają się na polach startowych.

18.11 - większość kierowców wystartuje na oponach z miękkiej mieszanki. Kubica wybrał opony pośrednie.

18.10 - kierowcy rozpoczęli okrążenie instalacyjne.



18.08 - w trudnej sytuacji jest Charles Leclerc (Ferrari), który został cofnięty o dziesięć pozycji z powodu wymiany silnika. Monakijczyk wystartuje dopiero z 14. miejsca.



18.01 - podobnie wypowiadał się Max Verstappen. Kierowca Red Bulla zwrócił uwagę, że utrudni to wszystkim zespołom plany dotyczące opon. "Myślę, że mamy dobre tempo" - dodał.

17.58 - "Jest znacznie cieplej, ale jest też bardziej porywisty wiatr, co wpłynie na balans samochodu" - mówił tuż przed startem Robert Kubica.