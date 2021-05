Max Verstappen nie dał szans rywalom i wygrał legendarne GP Monako! Zawodnik Red Bulla ruszył jako pierwszy z powodu awarii bolidu Charlesa Leclerca. Monakijczyk wczoraj wywalczył pole position, lecz dziś nie wyjechał z garażu. Ferrari nie może jednak uznać wyścigu za całkowicie przegrany. Drugi na mecie uplasował się natomiast Carlos Sainz, a podium uzupełnił Lando Norris z McLarena.

Do roszad na czele stawki doszło już przed rozpoczęciem wyścigu. Ferrari poinformowało o awarii w pojeździe Charlesa Leclerca, który wczoraj wywalczył pole position. Na jego wskoczył zawodnik Red Bulla Max Verstappen.



- W garażu bardzo ciężko było mi się czuć dobrze, ale niestety powoli przyzwyczajam się do tego uczucia. Nigdy nie ukończyłem tutaj wyścigu, a w tym roku nawet nie wystartuje. To jest trudne do pokonania - powiedział Leclerc.



23-latek stracił szansę na wygraną w domowym wyścigu. Pierwszy raz (jeszcze w barwach Saubera) nie ukończył GP przez rozbicie bolidu, a rok temu - podobnie jak i tym razem - powodem nie ukończenia wyścigu była awaria.



O sporym pechu mógł również mówić kierowca Mercedesa Valtteri Bottas. Fin zjechał do alei serwisowej w 31. okrążeniu i... nie wrócił już na tor. Mechanicy nie mogli odkręcić jednego z kół w bolidzie i 31-latek zakończył udział w wyścigu.



Chwilę wcześniej pit-stop zaliczył także Lewis Hamilton i Anglik wyraźnie nie był zadowolony z decyzji inżynierów: - Starałem się oszczędzać opony, a tak wcześniej ściągnęliście mnie do alei - wściekał się kierowca Mercedesa.



Bardzo dobre tempo wyścigowe utrzymywali liderzy stawki Verstappen oraz drugi z zawodników Ferrari Carlos Sainz. Pasjonująca była natomiast walka w środku stawki.



Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo - której rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica - toczył walkę z Estebanem Oconem (Alpine) o 9. miejsce. Włoch długo naciskał na Francuza, jednak ten umiejętnie się bronił.



Finalnie Włoch zajął 10. miejsce, a Kimi Raikkonen był 11.

GP Monako padło łupem Verstappena, a drugi był dobrze spisujący się Sainz. Wysoką formę w tym sezonie potwierdził także Lando Norris z McLarena, który dojechał do mety jako trzeci.



Holender po raz pierwszy w swojej karierze wygrał GP Monako i również pierwszy raz stał się liderem klasyfikacji generalnej.

Red Bull znalazł się natomiast na szczycie klasyfikacji generalnej konstruktorów pierwszy raz od 2013 roku.



