Do zmian względem wyników kwalifikacji doszło już przed rozpoczęciem wyścigu. Sebastian Vettel zakończył je na 8. miejscu, jednak został cofnięty na 11. lokatę. Sędziowie ukarali go w ten sposób za przyblokowanie Fernando Alonso podczas jednego z szybkich przejazdów Hiszpana. Nie udało mu się przez to awansować do Q3.



Skorzystał na tym m.in. kierowca Williamsa George Russell, który nie dość, że awansował do Q3, to rozpoczął wyścig z 8. miejsca startowego, lecz nie zdołał go utrzymać.



Początek wyścigu miał bardzo emocjonujący przebieg. Esteban Ocon wpadł pomiędzy Antonio Giovinazziego a Micka Schumachera i jego bolid został uszkodzony. Francuz zjechał poza tor i po chwili doszło do neutralizacji.



Problemy Estebana Ocona! Koniec wyścigu dla Francuza

Po neutralizacji sędziowie dali pięć sekund kary dla Giovinazziego za wyprzedzenie jednego z kierowców, gdy na torze znajdował się jeszcze samochód bezpieczeństwa.



Podobną karę utrzymał Lando Norris, który w czwartym okrążeniu wypchnął z toru Sergio Pereza. Brytyjczyk długo utrzymywał się na 2. miejscu, lecz chwilę po przekazaniu mu informacji o upomnieniu wyprzedził go Lewis Hamilton, który długo nie mógł poradzić sobie z zawodnikiem McLarena.



- To jest świetny kierowca, Lando - pochwalił Norrisa obecny mistrz Świata F1.



Zgodnie z przewidywaniami kierowcy Ferrari słabo wypadli w kwalifikacjach, lecz ich pojazdy utrzymywały dobre tempo wyścigowego i systematycznie zdobywali kolejne pozycje.



Walka Pereza z Leclerciem była bardzo zacięta i zawodnik z Meksyku dwukrotnie otrzymał pięć sekund kary za wypychanie Monakijczyka poza tor.



Perez ukarany! Zablokował zawodnika Ferrari

Jako pierwszy do mety dojechał Verstappen, drugi był Valtteri Bottas, a miejsce na podium uzupełnił Norris, który ostatecznie poradził sobie z Hamiltonem. Zawodnik Mercedesa w czasie wyścigu zgłaszał problemy z tyłem pojazdu.



Karami zostali również ukarani Yuki Tsunoda (przekraczanie linii podczas zjazdu do alei serwisowej) oraz Lance Stroll (przekroczenie prędkości w alei serwisowej).



W dolnej części stawki znalazł się team Alfa Romeo, którego rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica. Giovinazzi był 14., natomiast Kimi Raikkonen podczas ostatniego okrążenia zderzył się z Vettelem i zakończył zawody na 16. lokacie.



Wyniki:

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 182 pkt 2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 150 3. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 104 4. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 101 5. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 92 6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 62 7. Carlos Sainz jr. (HiszpaniaFerrari) 60 8. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) 40 9. Pierre Gasly (Francja/Alpha Tauri) 39 10. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin) 30 11. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 20 12. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 14 13. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 12 14. Yuki Tsunoda (Japonia/Alpha Tauri) 9 15. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 16. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Red Bull 286 pkt 2. Mercedes 242 3. McLaren 141 4. Ferrari 122 5. AlphaTauri 48 6. Aston Martin 44 7. Alpine 32 8. Alfa Romeo 2

