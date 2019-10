Robert Kubica zapowiedział, że po zakończeniu sezonu opuści Williamsa, a szanse na to, że pozostanie w najbardziej prestiżowej wyścigowej serii są coraz mniejsze. Ostatnią realną okazją dla Polaka miał być angaż w Alfie Romeo, lecz wszystko wskazuje na to, że zespół z Hinwil pozyska Niemca Nico Hulkenberga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubica po GP Rosji: Jedynym moim celem było ukończenie wszystkich wyścigów (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Polak wrócił do Formuły 1 po ośmioletniej przerwie i heroicznej walce, jaką musiał stoczyć po wypadku samochodowym, do którego doszło podczas rajdu Ronde di Andora w 2011 roku.



Reklama

Nie tak jednak wyobrażał sobie powrót do F1. Williams wyraźnie odstaje organizacyjnie od reszty stawki i nie był w stanie przygotować bolidu, który dawałby szansę na walkę o punkty. Kubica jeździ najwolniejszym samochodem i kolejne starty budzą w nim frustrację. Stąd decyzja o zakończeniu współpracy z Williamsem.



Polski kierowca zastanawia się nad przyszłością, ale wszystko wskazuje na to, że opuści Formułę 1. Łączono go wprawdzie z Alfą Romeo, ale odchodzący z Renault - Nico Hulkenberg potwierdził, że prowadzi rozmowy z tą ekipą.



Oficjalny serwis internetowy F1 daje Kubicy jedynie pięć procent szans na pozostanie w tej serii. Zdecydowanie bardziej realne jest to, że Polak przyjmie ofertę kierowcy testowego. Jego umiejętności i doświadczenie są niezwykle cenione i nie tylko ekipy Haasa czy Racing Point chciałby zaangażować go do pracy nad rozwojem swoich bolidów.



Kubica dostał podobną ofertę także od przynajmniej jeszcze jednej ekipy, a wcale nie jest wykluczone, że może trafić nawet do Ferrari, z którym łączą go dobre relacje, czy Mercedesa, w którego symulatorze już niegdyś pracował.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Jak twierdzi formula1.com, równie prawdopodobne jest to, że Kubica zdecyduje się ścigać w innej serii. Sam Polak przyznał, że praca w symulatorze nie jest dla niego już pociągającą opcją i sugerował, że znów chciałby powalczyć na torze, a takiej szansy nie daje mu bolid Williamsa.

Kubica mógłby więc spróbować pogodzić pracę w symulatorze dla jednego z zespołów Formuły 1 ze ściganiem w innej serii. "W tym momencie właśnie ten scenariusz jest najbardziej prawdopodobny"- twierdzi oficjalny serwis internetowy F1.

MZ