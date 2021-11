Gramy dalej na żywo po meczach Polaków - zobacz nasz nowy program.

"Jesteśmy przekonani, że w przyszłości uda się ten pomysł zrealizować. Naprawdę, już nie możemy się tego doczekać" - dziennik cytuje wypowiedź Wandera.

Zdaniem gazety, wstępny projekt organizacji rundy F1 w Londynie jest już realizowany. Tor ma zostać zbudowany we wschodnim Londynie w przemysłowej dzielnicy Royal Docks nad brzegiem Tamizy.

Formuła 1. Za projektem wyścigu w Londynie ma stać włodarz miasta

Nieoficjalnie mówi się, że za projektem stoi burmistrz miasta Sadiq Khan, fan F1. To on chce wyścigu w stolicy Wielkiej Brytanii, ma to być jego główny argument w walce o reelekcję w wyborach w 2024 roku.

Informacje o Londynie i Formule 1 nie są nowością. Pojawiały się już w latach ubiegłych, zawsze tor lokalizowano właśnie w londyńskich dokach. Dyrektor zarządzający Formuły 1 Włoch Stefano Domenicali przyznał kiedyś nawet, że propozycja jest warta rozpatrzenia.

Aktualnie runda mistrzostw świata F1 w Wielkiej Brytanii odbywa się od 1950 roku na torze Silverstone.