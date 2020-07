Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Węgier. Bohaterem wyścigu został jednak Max Verstappen, który po groźnym wypadku na okrążeniu formującym, zdołał wystartować i zajął drugie miejsce.

Jeszcze przed startem ogromne problemy miał Max Verstappen. Na okrążeniu formującym kierowca Red Bulla wpadł w bandy i uszkodził przód bolidu.

Jego mechanicy wykonali jednak tytaniczną pracę i kierowca Red Bulla zdołał wystartować. Mimo wcześniejszych problemów spisał się bardzo dobrze i już po pierwszym okrążeniu zajmował trzecie miejsce. Prowadził Lewis Hamilton.

Świetny początek mieli też kierowcy Haasa. Po 15 okrążeniach Kevin Magnussen był trzeci, a Romain Grosjean szósty. Nie mieli jednak najszybszych samochodów i w dalszej części wyścigu spadli na dalsze miejsca.

Tymczasem cały czas na czele utrzymywał się Hamilton, a Verstappen był drugi. Ściganie utrudniał deszcz, ale z każdą minutą wyniki się poprawiały.

Hamilton coraz bardziej odjeżdżał reszcie stawki. Za jego plecami toczyła się walka o drugie miejsce. Zamieszani w nią byli Verstappen, Lance Stroll, Sebastian Vettel oraz Valtteri Bottas, który fatalnie wystartował i musiał gonić czołówkę.

To mu się udało i znalazł się na trzecim miejscu. Czaił się na Verstappena, ale nie zdołał go wyprzedzić i Holender zajął drugą pozycję. Poza zasięgiem wszystkich był Hamilton, który zdublował większość stawki i z ogromną przewagą zwyciężył.



To druga wygrana Hamiltona w tym sezonie. Dzięki temu minimalnie wyprzedził Bottasa w klasyfikacji generalnej kierowców i został liderem.



Kierowcy Alfy Romeo Racing Orlen nie spisali się najlepiej. Kimi Raikkonen był 16., a Antonio Giovinazzi przyjechał tuż za nim



