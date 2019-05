Piąty wyścig i piąty podwójny triumf Mercedesa! Dominacja tego zespołu w tym sezonie Formuły 1 jest bezapelacyjna. Wyścig o Grand Prix Hiszpanii wygrał Lewis Hamilton, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej kierowców. Williamsy tradycyjnie na szarym końcu. Robert Kubica minął linię mety jako ostatni.

Z pole position wystartował Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, który był najlepszy w sobotnich kwalifikacjach. Kubica w sobotę był ostatni. Dziś jednak Polak ruszył z 17. pola startowego. Przesunięcie kierowcy Williamsa było efektem kar nałożonych na Niemca Nico Huelkenberga (Renault) i Włocha Antonio Giovinazziego (Alfa Romeo Racing-Ferrari), a wcześniej na kolegę Kubicy z zespołu, George'a Russella.



Treningi i kwalifikacje pokazały, że zapowiadane przez stajnie z Grove poprawki nie pomogły w tym, żeby Kubica i Russell mogli zbliżyć się do rywali. Obaj kierowcy znów stoczyli walkę między sobą. Kubica po raz kolejny minął linię mety za Russellem. Przeciwnicy jeżdżą w innej lidze.



Kubica ruszył do wyścigu z 17. miejsca, ale było pewne, że długo tej pozycji nie utrzyma. Świetnie wystartował Hamilton. Obrońca mistrzowskiego tytułu wykorzystał fakt, że Bottas skupił się na obronie pozycji przed kierowcami Ferrari. Tymczasem na czoło wysunął się Hamilton. Obrońca tytułu od początku narzucił znakomite tempo i z okrążenia na okrążenie powiększał przewagę. Za jego plecami na pewnym drugim miejscu jechał Bottas. Na trzecia pozycję wskoczył Max Verstappen z Red Bulla. Co ciekawe, Holender trzymał na bezpieczny dystans kierowców Ferrari - Vettela i Charlesa Leclerca.

Kubica bronił się przed tym, żeby nie spaść na ostatnie miejsce. Trochę sytuację ułatwił mu Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo, który dość szybko zjechał do alei serwisowej na zmianę opon, i to on jechał na końcu. Wiadomo było jednak, że taki stan nie będzie trwał długo. Najpierw Kubicę wyprzedził Russell, a potem z kierowcami Williamsa uporał się Giovinazzi. Sytuacja wróciła więc do normy, czyli bolidy stajni z Grove zamykały stawkę. I niestety, taki stan utrzymał się już do końca.



Na 19 okrążeniu Kubica został zdublowany przez Hamiltona. Chwilę później taki sam los spotkał również Russella. Później było jeszcze gorzej. Polak tracił dwa okrążenia do lidera. Strata pewnie byłaby jeszcze większa, ale na 45. okrążeniu doszło do kolizji Lance'a Strolla (Racing Point) i Lando Norrisa (McLaren). Obaj wypadli na pobocze, a na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa. To sprawiło, że Kubica i Russell odrobili część strat.



Restart w wykonaniu Mercedesa był znakomity. Hamilton i Bottas bez trudu obronili swoje pozycje. Obrońca mistrzowskiego tytułu mknął niezagrożony do mety, a za nim jego kolega z zespołu. Tak było do końca. Po raz piąty z rzędu Mercedes zaliczył dublet. Czegoś takiego w historii F1 jeszcze nie było. Hamilton odniósł 85. zwycięstwo w karierze, a dzięki wygranej w Barcelonie wrócił na pozycję lidera klasyfikacji generalnej kierowców.



Na najniższym stopniu podium w Barcelonie stanął Verstappen. Tym razem w czołowej trójce zabrakło kierowców Ferrari.



Kubica minął linię mety na ostatnim 18. miejscu. Tuż przed nim finiszował Russell.

Relacja z wyścigu o GP Hiszpanii:

15.10 - kierowcy ruszyli na okrążenie instalacyjne.

15.13 - zawodnicy ustawili się na polach startowych.

15.14 - Wystartowali!

15.15 - świetny start Lewisa Hamiltona, który jest liderem!

15.16 - Robert Kubica spadł na 18. pozycję.

15.17 - fatalny start Kimiego Raikkonena (Alfa Romeo), który spadł aż o sześć miejsc i jest ostatni.

15.18 - niesamowite tempo Hamiltona. Obrońca tytułu ma już dwie sekundy przewagi nad drugim kolegą z zespołu Valtterim Bottasem.

15.19 - Williamsy na końcu stawki, czyli sytuacja wróciła do normy. Kubica jedzie przed Russellem.

15.22 - po sześciu okrążeniach czołówka wygląda następująco: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Max Verstappen (Red Bull).

15.23 - nieudany początek w wykonaniu Ferrari. Sebastian Vettel i Charles Leclerc poza podium. Przynajmniej na razie.

15.24 - co ciekawe, Verstappen ucieka Vettelowi. Niemiec traci do kierowcy Red Bulla trzy sekundy.

15.26 - Kubica i Russell awansowali odpowiednio na 18. i 19. miejsce. Ostatni jedzie teraz Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), który jako pierwszy ma za sobą pit stop.

15.28 - Hamilton z okrążenia na okrążenie powiększa przewagę na grupą pościgową.

15.29 - niestety, Russell wyprzedził Kubicę. Polak jedzie teraz na 19. miejscu. Za nim tylko Giovinazzi. Chyba nie potrwa to długo, bo kierowca Alfa Romeo zbliża się do Kubicy.

15.32 - kierowcy Ferrari zamienili się miejscami. Leclerc wyprzedził Vettela za zgodą kierownictwa teamu.



15.34 - Hamilton mknie. Obrońca tytułu "wykręcił" najlepszy czas okrążenia.

15.38 - Hamilton właśnie zdublował Kubicę, a miało to miejsce na 19. okrążeniu.

15.40 - Vettel jako pierwszy kierowca z czołówki zaliczył pit stop. Niemiec jedzie teraz na oponach z pośredniej mieszanki. Vettel wrócił na tor na 10. pozycji.



15.43 - Pierre Gasly z Red Bulla w alei serwisowej.

15.45 - tak jak można było przypuszczać. Giovinazzi poradził sobie z Kubicą i Russellem. Kierowcy Williamsa na ostatnich miejscach.

15.47 - Hamilton jedzie, jak na mistrza świata przystało. Ma już prawie 10 sekund przewagi nad Bottasem.

15.48 - dosyć długi pit stop Leclerca. - 4,4 s. Kierowca Ferrari na twardych "gumach". Czyżby chciał dojechać na tym komplecie opon do mety?

15.50 - pierwszy z zawodników Mercedesa zjechał do alei serwisowej. Pit stop Bottasa trwał 2,8 s. Fin jedzie na oponach z pośredniej mieszanki.

15.52 - Hamilton też zmienił opony.



15.53 - tylko czterech kierowców nie zmieniło jeszcze opon: Kubica, Russell, Raikkonen i Hulkenberg.

15.55 - 31 okrążeń z 66 za zawodnikami. Na czele Hamilton, drugi jedzie Bottas, a trzeci Verstappen.

15.57 - Hamilton ma bezpieczną przewagę, ale dopytuje się, jak wygląda sytuacja za jego plecami.

15.58 - połowa dystansu za zawodnikami. Hamilton liderem, a Kubica ostatni.

15.59 - Kubica w alei serwisowej.

16.02 - bratobójcza walka kierowców Ferrari. Vettel naciska Leclerca.

16.03 - Leclerc przepuścił Vettela. Zobaczymy, czy Niemiec podkręci teraz tempo.

16.04 - Vettel wyraźnie odjeżdża Leclerkowi.

16.06 - Kubica traci już dwa okrążenia do lidera Hamiltona.

16.08 - Hamilton dubluje kolejnych zawodników.

16.09 - Vettel w alei serwisowej. Tym razem pit stop w wykonaniu mechaników Ferrari przebiegł zgodnie z planem - 2,2 s.

16.11 - Russell jak Kubica. Brytyjczyk również dwa okrążenia za liderem wyścigu.

16.13 - Verstappen w alei serwisowej. Kierowca Red Bulla wrócił na tor na czwartym miejscu, za Leclerkiem, a przed Vettelem.

16.15 - prawa tylna opona w bolidzie Hamiltona mocno zużyta.

16.16 - Lance Stroll i Lando Norris poza torem!

16.17 - samochód bezpieczeństwa na torze!

16.18 - kierowcy masowo zjeżdżają do alei serwisowej. Opony zmienili m.in. Hamilton, Leclerc i Kubica.

16.23 - służby porządkowe sprzątają tor.

16.25 - 16 okrążeń do końca wyścigu. Samochód bezpieczeństwa nadal na torze.

16.30 - samochód bezpieczeństwa zjechał z toru! Ściganie zaczyna się od nowa!

16.31 - świetny restart w wykonaniu Mercedesa! Hamilton i Bottas nadal na czele stawki!

16.34 - Kubica i Russell na szarym końcu.

16.35 - 10 okrążeń do mety. Szykuje się kolejny dublet Mercedesa.

16.37 - ciekawa walka o trzecie miejsce między Verstappenem, Vettelem i Leclerkiem.

16.40 - sześć okrążeń do mety. Kubica jedzie trzy sekundy za Russellem.

16.42 - sędziowie będą badać kolizję między Norrisem i Strollem po wyścigu.

16.44 - Hamilton pędzi po triumf w GP Hiszpanii.

16.45 - wygląda na to, że Ferrari nie będzie na podium. Verstappen trzyma Vettela i Leclerca na bezpieczny dystans.

16.47 - ostatnie okrążenie!

16.49 - Lewis Hamilton wygrał wyścig o GP Hiszpanii! 85 zwycięstwo w karierze!

16.50 - drugie miejsce zajął Bottas. To piąty z rzędu dublet Mercedesa! Czegoś takiego jeszcze w historii F1 nie było!

16.51 - trzecie miejsce dla Verstappena. Ferrari tym razem poza podium.

16.52. - Kubica zajął ostatnie 18. miejsce.



Zdjęcie Robert Kubica podczas rywalizacji w Barcelonie / PAP/EPA