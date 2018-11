Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał kończący sezon Formuły 1 wyścig o Grand Prix Abu Zabi. Na początku rywalizacji doszło do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem Nico Hulkenberga. Bolid kierowcy Renault przekoziołkował i wylądował do góry kołami na bandach ochronnych. Na szczęście Niemcowi nic się nie stało.

Do wypadku Hulkenberga doszło na pierwszym okrążeniu. Na jednym z zakrętów doszło do kolizji Niemca z Romainem Grosjeanem (Haas F1 Team). W jej wyniku bolig Renalut wystrzelił jak z katapulty. Przekoziołkował kilka razy i wylądował na bandach ochronnych do góry kołami. Samochód zaczął się palić. Błyskawicznie przystąpiły do akcji służby, które ugasiły płomienie. Następnie postawiono samochód na koła, żeby wydostać kierowcę. Na szczęście nic mu się nie stało. Oczywiście na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Po kilku minutach, kiedy tor został uprzątnięty, wyścig wznowiono.



Na siódmym okrążeniu pech dopadł Kimiego Raikkonena z Ferrari. Bolid Fina odmówił posłuszeństwa i w ten sposób Raikkonen zakończył wyścig.



Hamilton, który startował z pole position, pewnie wygrał i przypieczętował tytuł mistrza świata, który zapewnił sobie już wcześniej. Było to jego 73. zwycięstwo w karierze, a 11. w tym sezonie. Na drugim miejscu finiszował Sebastian Vettel z Ferrari, a trzeci był Max Verstappen z Red Bull Racing.



Tradycyjnie słabo spisali się kierowcy Williamsa. Ostatnie miejsce zajął Siegriej Sirotkin, a trzeci od końca był Lance Stroll. W czwartek Williams oficjalnie ogłosił, że w przyszłym sezonie F1 kierowcą wyścigowym tego zespołu będzie Robert Kubica. Polak wróci do elity kierowców po ośmiu latach przerwy. Drugim zawodnikiem w tym zespole będzie Brytyjczyk George Russell, a miejsca w bolidach stracili Sirotkin oraz Stroll który przenosi się do Force India.



W swoim być może ostatnim występie w F1 jedenaste miejsce zajął Hiszpan Fernando Alonso (McLaren-Renault). Dwukrotny mistrz świata zamierza startować w innej serii w 2019 roku, ale jak podkreślił, "nie zamyka sobie drzwi" do powrotu do królowej sportów motorowych. Wziął udział w 311 wyścigach o Grand Prix F1, zadebiutował w 2001 roku.

"Będzie mi go brakować. Cały ten sport będzie za nim tęsknił" - powiedział o Hiszpanie Hamilton, który został mistrzem świata po raz piąty w karierze.

Koniec sezonu 2018 niesie ze sobą zmiany nie tylko dla Alonso i Kubicy. W stawce 10 zespołów tylko w dwóch nie zmieni się skład: w Mercedesie GP pozostaną Hamilton i Bottas, natomiast w Haas - Grosjean i Duńczyk Kevin Magnussen.

Mistrz świata z 2007 roku Raikkonen, który w niedzielę nie ukończył wyścigu, postanowił odejść z Ferrari i przenieść się do Saubera (w tym zespole jeździć będzie też Włoch Antonio Giovinazzi). W odwrotnym kierunku przeniesie się reprezentant Monako Charles Leclerc, który będzie rywalizował u boku Vettela.

Z kolei Australijczyk Daniel Ricciardo, który w niedzielę wystąpił po raz 150. w barwach Red Bulla, od marca będzie zbierał punkty dla Renault wraz z Huelkenbergiem. W Red Bullu pozostanie Verstappen, któremu partnerować będzie Francuz Pierre Gasly, dotychczas w Toro Rosso.

Do podwójnej zmiany dojdzie w McLarenie. Oprócz Alonso z rolą kierowcy wyścigowego tego teamu pożegna się Belg Stoffel Vandoorne, a zastąpią ich Hiszpan Carlos Sainz jr (dotychczas Renault) oraz Brytyjczyk Lando Norris.

Wyniki:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1:39.40,382

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) strata 2,581 s

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 12,706

4. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 15,379

5. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 47,957

6. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 1.12,548

7. Charles Leclerc (Monako/Sauber-Ferrari) 1.30,789

8. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 1.31,275

9. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr.

10. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1 okr.

11. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr.

12. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso-Honda) 1 okr.

13. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 1 okr.

14. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 1 okr.

15. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams-Mercedes) 1 okr.

nie ukończyli:

Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault), Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari), Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari), Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Honda), Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes)

Klasyfikacja końcowa kierowców (po 21 wyścigach):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 408 pkt - mistrzostwo

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 320

3. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 251

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 249

5. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 247

6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 170

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 69

8. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 62

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 56

10. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 53

11. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren-Renault) 50

12. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 49

13. Charles Leclerc (Monako/Sauber-Ferrari) 39

14. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 37

15. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Honda) 29

16. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 12

17. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 9

18. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 6

19. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso-Honda) 4

20. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams-Mercedes) 1

Klasyfikacja końcowa konstruktorów:

1. Mercedes GP 655 pkt - mistrzostwo

2. Ferrari 571

3. Red Bull 419

4. Renault 122

5. Haas-Ferrari 93

6. McLaren-Renault 62

7. Force India-Mercedes 52

8. Sauber-Ferrari 48

9. Toro Rosso-Honda 33

10. Williams-Mercedes 7