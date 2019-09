Lewis Hamilton z ekipy Mercedesa odniósł 82. zwycięstwo w karierze i wygrał na torze w Soczi wyścig Formuły 1 o Grand Prix Rosji. Żaden z kierowców Williamsa nie ukończył wyścigu - Robert Kubica zjechał do garażu, bo dostał takie polecenie od szefów, a George Russell rozbił samochód.

Start należał do kierowców Ferrari. Prowadził Sebastian Vettel, a drugi był Charles Leclerc.



Kubica zajmował 16. pozycję, ale spadł na koniec stawki, bo gdy doszło do kraksy pomiędzy Ricciardo, Giovinazzim i Grosjeanem, Polak dwukrotnie zjeżdżał do alei serwisowej.

Inżynier Ferrari poinformował Leclerca, że jego partner z ekipy przepuści go na prowadzenie, ale doszło do zmiany planów, bo trzeci w stawce Lewis Hamilton był blisko i Scuderia nie chciała ryzykować. Zmianę na czele odłożono więc do czasu pierwszego pit-stopu. Vettel był bardzo szybki i powiększał przewagę.



Leclerc jako pierwszy z czołówki pojawił się w alei serwisowej i zmienił miękkie opony na pośrednie. Przewaga Vettela nad Hamiltonem zaczęła topnieć, bo opony w bolidzie Niemca były w coraz gorszym stanie. Gdy wrócił na tor, miał przed sobą Hamiltona, Bottasa i Leclerca, ale nagle jego bolid stracił moc i Niemiec musiał zjechać z toru.

Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, bo George Russell uderzył w bandę. Już po chwili wyścig zakończył Kubica, który zjechał do garażu. Wydawało się, że jest to spowodowane awarią, a tymczasem okazało się, że Polak dostał polecenie wycofania się z rywalizacji. Komentatorzy Eleven Sports przekazali słowa Kubicy, że nie wie, dlaczego Williams nakazał mu zjechać z toru.



Gdy kierowcy mogli wznowić ściganie, karty mógł rozdawać Mercedes, który miał dwa samochody na czele. Leclerc mocno naciskał Bottasa, ale Fin dobrze się bronił i pozwalał przy tym powiększać przewagę Hamiltonowi. Kierowca Ferrari w końcówce odpuścił walkę o drugą pozycję, żeby spróbować jeszcze poprawić najlepszy czas, który należał do Hamiltona, ale nie udało mu się.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 322 pkt 2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 249 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 215 4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 212 5. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 194 19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1 Zobacz pełną tabelę

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Mercedes 571 pkt 2. Ferrari 409 3. Red Bull 311 Zobacz pełną tabelę

Przebieg wyścigu:

14:47 - koniec wyścigu! Hamilton wygrywa, Bottas drugi, trzeci Leclerc



14:46 - Leclerc nie zdołał poprawić czasu Hamiltona



14:44 - Leclerc próbuje jeszcze powalczyć o najlepszy czas okrążenia, ale Hamilton jest bardzo szybki



14:40 - nic się nie zmienia. Mercedes kontroluje sytuację i Hamilton jedzie po zwycięstwo



14:35 - Hamilton wykręca najlepszy czas (45. okrążenie) i zmierza po zwycięstwo



14:31 - Hamilton już 4 sekundy przed Bottasem, maleją szanse Ferrari na zwycięstwo



14:27 - Albon przebił się na 6. pozycję



14:24 - Bottas wciąż broni się przed atakami kierowcy Ferrari, a Hamilton powoli powiększa przewagę (40. okrążenie)



14:21 - Hamilton ucieka (ma już 3 sekundy przewagi nad Bottasem)



14:19 - koszmarne okrążenie Norrisa - spadł z 7. na 9. miejsce, wyprzedzili go Albon i Perez (35. okrążenie)



14:17 - Hamilton z najlepszym czasem, a za nim Leclerc naciska Bottasa

14:15 - Leclerc atakuje Bottasa



14:12 - samochód bezpieczeństwa zjechał z toru, stawka mocno się ścisnęła



14:08 - Leclerc zjechał na drugi pit-stop, dostał pośrednie opony. Na czele dwa bolidy Mercedesa. Prowadzi Hamilton przed Bottasem



14:06 - Kubica kończy wyścig! Polak zjechał do garażu (30. okrążenie)



14:04 - Russell uderzył w bandę! Koniec wyścigu dla kierowcy Williamsa



14:03 - Hamilton wrócił na tor na miękkich oponach, wciąż prowadzi



14:03 - Hamilton zjechał na pit-stop, Bottas także



14:02 - Vettel zgłosił brak mocy w bolidzie i zaparkował w zatoczce



14:01 - Vettel kończy wyścig!



14:00 - prowadzi Hamilton, który nie był jeszcze w alei serwisowej, 13 sekund za nim jedzie Bottas



13:59 - Vettel na pit-stopie. Wrócił na tor na 4. pozycji, za swoim partnerem z Ferrari



13:58 - Ricciardo musiał wycofać się z wyścigu



13:57 - szybko topnieje przewaga Vettela nad Hamiltonem (5 sekund). Miękkie opony w bolidzie Ferrari zaczynają się powoli kończyć (25. okrążenie)



13:56 - Kubica już zdublowany, a Russell jest 15.



13:53 - Hamilton jest drugi i traci 6,5 sekundy do lidera. 12 sekund za nim jedzie Bottas, a Leclerc jest czwarty



13:51 - Leclerc w alei serwisowej. Zmienił miękkie opony na pośrednie



13:48 - Vettel już 4,5 sekundy przed partnerem z Ferrari (20. okrążenie)



13:45 - Verstappen awansował na 5. miejsce kosztem Sainza



13:43 - Hulkenberg w alei serwisowej, spędził w niej sporo czasu i spadł na 17. miejsce



13:42 - Hamilton wykręcił najlepszy czas okrążenia, ale Vettel szybko odpowiedział



13:41 - Raikkonen wyprzedził Kubicę. Polak znów jest ostatni



13:39 - Hulkenberg wyprzedził Pereza. ładny atak po wewnętrznej dał mu awans na 8. pozycję (15. okrążenie)



13:38 - Vettel powiększa przewagę - już 3,5 sekundy nad drugim bolidem Ferrari



13:34 - Verstappen wyprzedził Norrisa i awansował na 6. pozycję



13:31 - inżynier powiadomił Leclerca, że do zmiany na czele dojdzie później, bo Hamilton jest za blisko bolidów Ferrari



13:30 - Raikkonen ukarany za falstart - musiał przejechać przez aleję serwisową i spadł na ostatnią pozycję



13:27 - Vettel dostał polecenie przepuszczenia kolegi z ekipy, ale wciąż jedzie na czele. Bottas wyprzedził Sainza i jest czwarty



13:26 - trzeci Hamilton traci już ponad 4 sekundy do wyprzedzającego go Leclerca



13:24 - inżynier Ferrari przez radio do Leclerca: - Sebastian przepuści cię na następnym okrążeniu

13:23 - Kubica spadł na ostatnie miejsce na piątym okrążeniu. Polak podczas neutralizacji zaliczył drugi pit-stop. Ma teraz pośrednie opony. Drugi z kierowców Williamsa - Russel jest 16.



13:20 - restart wyścigu



13:19 - powtórki pokazują, że doszło do kraksy pomiędzy Ricciardo, Giovinazzim i Grosjeanem

13:16 - Kubica był na 16. pozycji, ale zjechał do alei serwisowej



13:15 - Ricciardo z uszkodzonym kołem musi zjechać do garażu

13:14 - żółta flaga! Grosjean kończy wyścig!

13:13 - świetny start obu kierowców Ferrari, są na czele. Znakomity start zaliczył też Sainz, był nawet przez chwilę przed Hamiltonem



13:10 - kierowcy na okrążeniu formującym