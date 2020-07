Po pasjonującej końcówce wyścigu Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Styrii. Drugi na podium wyścig zakończył Valtteri Bottas, któremu udało się wyprzedzić Maxa Verstappena. Na początku zawodów doszło do zderzenia bolidów Ferrari, które wyeliminowało z GP obu kierowców ekipy z Maranello!

Bez większych niespodzianek zakończyło się Grand Prix Styrii. Lewis Hamilton zdominował wyścig i zajął 1. miejsce. Dzisiejsze GP nie było aż tak emocjonuje jak zawody tydzień temu, jednak nie obyło się bez niespodzianek.

Na samym początku doszło do fatalnej w skutkach kolizji kierowców Ferrari. Winę za zderzenie wziął na siebie Charles Leclerc: - Zachowałem się jak idiota - przyznał Monakijczyk.

Przebieg wyścigu:

Na początku wyścigu doszło do kuriozalnej sytuacji - zderzyły się ze sobą dwa bolidy Ferrari! Dla Sebastiana Vettela oznaczało to koniec wyścigu, z kolei Charles Leclerc musiał wymienić przednie skrzydło.

Lewis Hamilton utrzymał prowadzenie, a Max Verstappen drugie miejsce, choć mocno naciskał na niego Carlos Sainz.



Leclerc przejechał pięć okrążeń, po czym ponownie zjechał do alei serwisowej. Zniszczenia w jego samochodzie były na tyle poważne, że on także musiał wycofać się z wyścigu! Oba auta Ferrari wypadły z gry już na początku wyścigu.

Tak wyglądała klasyfikacja po 14. okrążeniach:

Na 27. okrążeniach zakończył się wyścig dla Estebana Ocona. Samochód kierowcy Renault uległ awarii.

Po tym, jak Hamilton i Verstappen zjechali do pit-stopu prowadzenie w wyścigu objął Valtteri Bottas, lider klasyfikacji Pucharu Świata. Trwało to jednak tylko kilka chwil - po swojej wizycie w alei serwisowej Bottas wrócił na tor na trzeciej pozycji.



Niespełna 20 okrążeń do końca wyścigu. Póki co na prowadzeniu Hamilton. Wcześniej obserwowaliśmy zacięte starcie Sergio Pereza i Carlosa Sainza, a Perez został autorem najszybszego okrążenia w GP.

Meksykanin kolejny raz poprawił czas najlepszego okrążenia, jednak nie udało mu się jeszcze wyprzedzić 4. w klasyfikacji Alexandera Albona. Zmienić mogą się jeszcze miejsca na podium. Bottas traci mniej niż sekundę do Verstappena.



Hamilton autorem najszybszego okrążenia - 1:07:018, a Bottasowi ostatecznie udało się wyprzedzić Holendra i zajął drugie miejsce w stawce.

Podczas ostatnich okrążeń widzieliśmy kilka pasjonujących starć. Doszło do kontaktu bolidów prowadzonych przez Pereza i Albona. Po chwili przed Meksykanina wskoczył Lando Norris.



Hamilton wygrał GP Styrii: - Cudowna robota panowie - stwierdził Anglik. Drugie miejsce zajął Bottas, a podium zamyka Verstappen.