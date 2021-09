Losy wyścigu rozstrzygnęły się w samej końcówce. Norris, który przewodził stawce, nie zjechał do boksu na zmianę opon, mimo padającego deszczu. Kierowca McLarena jechał na slickach i okazało się to poważnym błędem. Norris walczył, żeby utrzymać przyczepność, ale tracił cenny czas. Na dwa okrążenia przed końcem, na jednym z zakrętów, 21-letni Brytyjczyk stracił panowanie i wykręcił piruet na poboczu. Wykorzystał to Hamilton, który objął prowadzenie w wyścigu. Obrońca mistrzowskiego tytułu minął linię mety jako pierwszy z dużą przewagą.

Na drugim miejscu uplasował się Max Verstappen z Red Bulla. Holender stracił do triumfatora ponad 53 sekundy. Na najniższym stopniu podium stanął Carlos Sainz z Ferrari (strata 1.02,475).



Norris ukończył wyścig na siódmym miejscu (strata 1.27,224). Tuż za nim uplasował się kierowca Alfa Romeo Orlen Racing Kimi Raikkonen. Fin wrócił do ścigania po zakażeniu koronawirusem. W poprzednich dwóch wyścigach Raikkonena zastępował Robert Kubica. Drugi z kierowców Alfa Romeo Antonio Giovinazzi zajął 16. miejsce.

RK