Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Hiszpanii. Brytyjczyk prowadził od startu do mety i wygrał czwarty wyścig w sezonie. Obrońca tytułu odniósł 88. zwycięstwo w karierze i brakuje mu tylko trzech wygranych, aby wyrównać rekord wszech czasów Niemca Michaela Schumachera.

Hamilton wygrał sobotnie kwalifikacje i w niedzielę startował z pole position. Od samego początku utrzymywał prowadzenie.



Do przetasowań dochodziło za jego plecami. Brytyjczyk jednak nie dał sobie zrobić krzywdy.



Po połowie wyścigu problemy miał Charles Leclerc. Ostatecznie nie był w stanie jechać dalej i nie ukończył wyścigu.



On był jednak na dalszej pozycji. Tymczasem świetnie jechał Hamilton, który zdublował wszystkich kierowców, oprócz Maxa Verstappena i Valtteriego Bottasa, którzy zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Brytyjczyk wygrał czwarty raz w tym sezonie.



Dla Hamiltona to 156. podium w karierze i pobił rekord Schumachera. Nikt w historii F1 nie stał tyle razy na podium, co Brytyjczyk.



Znowu słabo spisali się zawodnicy Alfy Romeo Racing Orlen, gdzie kierowcą testowym jest Robert Kubica. Kimi Raikkonen zajął 14. miejsce, a Antonio Giovinazzi był 16.