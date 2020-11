Lewis Hamilton wygrał GP Emilii-Romanii, co przypieczętowało zwycięstwo Mercedesa w klasyfikacji konstruktorów. Był to siódmy triumf ekipy z rzędu i jest to nowy rekord F1!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Borowczyk dla Interii: To jest inna Formuła 1. Wideo TV Interia

Po emocjonującym wyścigu pierwsze miejsce wywalczył Lewis Hamilton. Angielski kierowca wykorzystał zjazdy do alei serwisowej Valtteriego Bottasa i Maksa Verstappena - zostając dłużej na torze - oraz wirtualną neutralizację do zaliczenia swojego pit stopu.



Holender ostatecznie nie zakończył wyścigu. Na 51. okrążeniu jego bolid wypadł z toru i ugrzązł w żwirze: - Coś się zepsuło - przekazał Verstappen swojemu teamowi. Po wyjechaniu na tor samochodu bezpieczeństwa fatalny w stukach błąd popełnił George Russell, który wpadł w bandę na prostym odcinku trasy.



Reklama

Zamieszanie na torze wykorzystał również Daniel Ricciardo, który ostatecznie zajął 3. miejsce i jest to jego drugie podium w tym sezonie.



Za plecami Lewisa Hamiltona bez większych zaskoczeń uplasował się Valtteri Bottas, dzięki czemu Mercedes zapewnił sobie mistrzostwo w klasyfikacji konstruktorów. Dla tego zespołu jest to siódme zwycięstwo z rzędu, co stanowi nowy rekord Formuły 1!



Wyniki:

Zobacz więcej informacji o F1



PA