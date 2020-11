- Chciałbym pozostać w F1 w przyszłym roku, ale nie ma co do tego pewności. Oprócz ścigania ekscytują mnie również inne rzeczy - stwierdził Lewis Hamilton pytany o przyszłość Mercedesa. Wiele wskazywało na to, że Anglik przedłuży kontrakt z teamem, jednak jego wypowiedź po wygranym GP Emilii-Romanii, rzuca na tę kwestię nowe światło.

Lewis Hamilton wygrał dzisiejsze GP Emilii-Romanii, co przypieczętowało mistrzostwo Mercedesa w klasyfikacji generalnej obecnego sezonu Formuły 1. Wielki sukces teamu zbiegł się z informacją o planach porzucenia roli szefa zespołu przez Toto Wolffa. Angielski kierowca został zapytany czy odejście Austriaka może wpłynąć na pogorszenie się sytuacji w Mercedesie i jego odpowiedź... zaskoczyła wszystkich dziennikarzy.



- Nie wiem nawet czy ja będę tutaj w przyszłym sezonie, więc nie stanowi to dla mnie problemu - skomentował sytuację Hamilton, cytowany przez "Sky Sports".



- Chciałbym pozostać w F1 w przyszłym roku, ale nie ma co do tego pewności. Oprócz ścigania ekscytują mnie również inne rzeczy - dodał tajemniczo Anglik.



Zaskoczony słowami kierowcy był również sam Wolff.



- Gdyby zdecydował się odejść z F1 - co nie sądzę, aby się wydarzyło - to myślę, że mielibyśmy szalony okres transferowy. Czasami jednak budzisz się rano i stwierdzasz: To już mnie nie bawi, zdarza się tak - stwierdził Austriak.



Wolff zdecydował się na porzucenie swojej funkcji podczas lockdownu i chciałby się teraz skupić na poświęceniu większej ilości czasu swojej rodzinie.



- Prowadzimy wiele rozmów, więc wiem jaki jest jego tok myślenia. Jestem tu od bardzo dawna i wiem, że chce spędzać więcej czasu z rodziną i skupić się również na innych rzeczach - powiedział Hamilton.



Anglik jest bardzo bliski zdobycia kolejnego tytułu mistrzowskiego. Do Mercedesa dołączył w 2013 roku i od tego czasu reprezentuje barwy teamu.



