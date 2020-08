Lewis Hamilton z pole position przed GP Belgii. Brytyjski kierowca najszybsze okrążenie skończył z czasem 1:41.252. Drugi był Valtteri Bottas, a trzecie miejsce zajął Max Verstappen. W pierwszej dziesiątce nie znalazł się natomiast żaden z zawodników Ferrari.

W sesji kwalifikacyjnej nie było większych niespodzianek na czole stawki. Pole position wywalczył Lewis Hamilton, z czasem 1:41.252. Drugi również był kierowca Mercedesa - Valtteri Bottas, który stracił 0.511 sekundy do Brytyjczyka.



Podium uzupełnił wygrany drugiej sesji treningowej. Max Verstappen (Red Bull) stracił do pierwszego miejsca 0.526 sekundy.



Największym negatywnym zaskoczeniem kwalifikacji ponownie było Ferrari. Charles Leclerc i Sebastian Vettel zakończyli udział w sesji po Q2. - Więcej nie mogłem *** zrobić - stwierdził Monakijczyk w ostatnim okrążeniu.



Team Alfa Romeo, którego kierowcą rezerwowym jest Robert Kubica, nie zdołał przejść do Q2. Antonio Giovinazzi zajął 18. miejsce, natomiast nieco lepiej poradził sobie Kimi Raikkonen, który znalazł się o dwie pozycje wyżej.





Wyniki:

