W pierwszej sesji treningowej najlepszy był Valtteri Bottas, a drugi Lewis Hamilton. W kolejnym treningu kierowcy zamienili się miejscami i triumfował Hamilton, a za jego plecami znalazł się Bottas. W samej końcówce wyścigu z toru wypadł Antonio Giovinazzi. Poważne problemy z bolidem miał również Sebastian Vettel.

W pierwszym treningu przed GP 70-lecia na torze pojawił się Robert Kubica. Polski kierowca zastąpił Antonio Giovinazziego i zakończył sesję na 19. miejscu. Kolega z teamu Kubicy - Kimi Raikkonen walczył z Polakiem do niemal samego końca i ostatecznie był 18.

W drugiej sesji do swojego bolidu powrócił Giovinazzi i również nie będzie mógł dobrze wspominać dzisiejszych zawodów. Włoch był ostatni, natomiast Raikkonen poprawił swój wynik i zakończył na 17. miejscu.



Trening ponownie należał do kierowców Mercedesa. Pierwsze miejsce zajął Lewis Hamilton z czasem 1.25,606, natomiast drugi był Valtteri Bottas (1.25,782).







W samej końcówce wyścigu Sebastian Vettel zgłosił problemy ze swoim bolidem i po chwili Niemiec musiał zakończyć trening. Bolid został zepchnięty z toru: - Nie wiem czy to silnik, może skrzynia biegów. Na pewno coś poważnego - stwierdził.



Tuż przed zakończeniem sesji z tory wypadł również Giovinazzi.

Oficjalne wyniki:

