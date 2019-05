Robert Kubica z zespołu Williamsa był najwolniejszy w pierwszej fazie kwalifikacji (Q1) do niedzielnego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii na torze w Barcelonie. Najlepszy czas uzyskał Fin Valtteri Bottas z Mercedesa. Śledź to, co dzieje się na torze na żywo razem z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica: Sytuacja nie jest łatwa, ale to może dodatkowo mobilizować (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Drugi czas miał Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci - obrońca tytułu mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes). Partner Kubicy z zespołu Brytyjczyk George Russell był minimalnie szybszy od Polaka i miał 19. czas. Obok kierowców Williamsa z dalszej rywalizacji odpadli Niemiec Nico Huelkenberg (Renault), Kanadyjczyk Lance Stroll (Racing Point) i Włoch Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Reklama

Przypomnijmy, wcześniej najszybszy na trzecim treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie był obrońca tytułu mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP). Robert Kubica i George Russell (Williams) byli najsłabsi w stawce 20 kierowców.



Hamilton jako jedyny przejechał okrążenie toru w Barcelonie w czasie poniżej 1.17,000. Brytyjczyk uzyskał czas 1.16,568. Drugi był kierowca z Monako Charles Leclerc z teamu Ferrari - strata 0,531 s do Hamiltona, a trzeci rezultat, gorszy o 0,555 s tym razem zanotował Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, który wygrał dwa piątkowe treningi.

Obaj kierowcy Williamsa, tak jak w piątek, notowali najgorsze czasy. Kubica miał wynik najsłabszy, stracił do Hamiltona 4,002 s, natomiast Brytyjczyk George Russell zajął 19. miejsce ze stratą 2,853 s.

Russell miał "przygodę", wypadł z toru po błędzie w pierwszym sektorze. Na torze pojawiła się czerwona flaga, Brytyjczyk nie mógł kontynuować jazdy, do serwisu został odwieziony samochodem organizatorów. Kubica podczas trzeciego treningu większość okrążeń przejechał na twardej mieszance, a gdy miał wyjechać na szybkie okrążenia, tor zamknęła czerwona flaga.

Po czterech wyścigach Bottas ma 87 punktów i o jeden wyprzedza Hamiltona. Trzeci jest Vettel z 35-punktową stratą do lidera. Kubica i Russell są w gronie czterech kierowców z zerowym dorobkiem. Pozostali to Włoch Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) i Francuz Romain Grosjean (Haas).

Zdjęcie Robert Kubica / AFP

Kwalifikacje przed GP Barcelony:

15.00 - Zaczynamy!



15.05 - Kwalifikacje nie zaczęły się dobrze dla Hulkenberga, który wylądował poza torem! Niemiec miał problem z przednim skrzydłem.



15.06 - Kłopoty ma również George Russell, kolega Kubicy z Williamsa, który nie wyrobił się na wirażu, jego bolid tylko się obrócił.



15.12 - Na razie w pierwszym sektorze najszybszy jest Leclerc, w drugim - Bottas, natomiast w trzecim - Verstappen.

15.15 - Robert Kubica na końcu stawki. Russell tuż przed nim.

15.17 - Polak walczy o to, aby uciec ze strefy spadkowej w pierwszej części kwalifikacji, ale ma bardzo trudne zadanie. Ciągle jest ostatni.

15.20 - W drugiej części sesji kwalifikacyjnej nie zobaczymy już Kubicy, ale też Hulkenberga, Strolla, Giovinazziego oraz Russella.

15.25 - Dosłownie rzutem na taśmę do II sesji zakwalifikował się Ricciardo.



15.30 - Mercedes znowu najszybszy, Hamilton przed Bottasem. Tuż za nimi Vettel i Verstappen, ale Holender spisuje się bardzo dobrze i walczy o miejsce na podium.