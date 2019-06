Na torze Red Bull Ring trwają kwalifikacje do dziewiątego wyścigu tego sezonu Formuły 1 o Grand Prix Austrii. Chrapkę na pole position ma Charles Leclerc, który był najszybszy w dwóch z trzech sesji treningowych. Śledź przebieg rywalizacji razem z Interią!

21-letni kierowca Ferrari tylko w pierwszym treningu musiał uznać wyższość mistrza świata i aktualnego lidera sezonu, Lewisa Hamiltona oraz dwóch innych rywali - Sebastiana Vettela i Valtteriego Bottasa. Podczas drugiego piątkowego przejazdu Monakijczyk już przedarł się na czoło stawki, kończąc z najszybszym rezultatem trwające półtorej godziny zmagania. Świetną dyspozycję potwierdził także dzisiaj, jako jedyny "łamiąc" barierę minuty i czterech sekund, osiągając czas 1.03,987.



Leclerc mocno zgłosił akces do wywalczenia drugiego w karierze pole position, a także zwycięstwa w niedzielnym wyścigu.



Trzy sesje i tyle razy ostatnie miejsca - tak wygląda "dorobek" Roberta Kubicy przed kwalifikacjami. Do wyników Polaka w Williamsie już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale w tym konkretnym przypadku martwi regres, porównując wszystkie sesje. Krakowianin zaczął od straty 2,827 s, podczas drugiej sesji do lidera dzieliło go 3,422, a dziś w południe stracił jeszcze więcej, bo aż 3,497. Każdorazowo przedostatnią pozycję, ale wyraźnie nad naszym kierowcą, zajmował drugi zawodnik stajni z Grove, 21-letni George Russell.



Z karą cofnięcia o pięć pozycji na starcie wyścigu musi pogodzić się Duńczyk Kevin Magnussen. Zawodnik zespołu Haas F1 Team został ukarany z powodu wymiany skrzyni biegów na skutek awarii bolidu w trzecim treningu.



W klasyfikacji generalnej, po 8 z 21 wyścigów, prowadzi Hamilton - 187 pkt, przed Bottasem - 151 i Vettelem (Ferrari) - 111. Kubica pozostaje bez punktów.

Start niedzielnego wyścigu zaplanowano na 15.10.

Przebieg kwalifikacji do wyścigu o GP Austrii:

15.19 - Perez, Stroll, Kwiat, Russell i Kubica - ci kierowcy zakończyli kwalifikacje na Q1



15.18 - kierowcy Williamsa znów przepadli w Q1!



15.17 - Kubica utknął na ostatniej pozycji



15.17 - Verstappen wskoczył na pierwsze miejsce - 1.03,807

15.16 - Polak wyjechał na tor na ostatnie okrążenie - do końca Q1 pozostało półtorej minuty



15.15 - Kubica jeszcze pozostaje w garażu, na torze jest Russell



15.13 - Kubica zwrócił się z prośbą o zmianę ustawień przedniego skrzydła



15.13 - Hamilton wezwany przez swojego inżyniera do alei serwisowej, po chwili także Bottas



15.12 - 4. i 7. czas - to na razie pozycje Hamiltona i Bottasa z Mercedesa na sześć minut do końca Q1



15.11 - Raikkonen, Kwiat, Stroll, Russell i Kubica - ci kierowcy na ten moment są pod kreską



15.10 - Vettel wskoczył za plecy Leclerca



15.09 - drugi czas należy do Gasly'ego z Red Bulla, a trzeci do jego kolegi z zespołu Maxa Verstappena



15.08 - jeszcze tylko Verstappen bez okrążenia pomiarowego



15.07 - na prowadzenie przedarł się Leclerc z Ferrari - czas 1.04,138

15.06 - Raikkonen wściekły na Hamiltona, co wykrzyczał przez radio



15.05 - połowa kierowców już ma za sobą pomiarowe kółka



15.04 - Russell przed Kubicą - duża strata kierowców Williamsa do pozostałych



15.02 - Polak przez chwilę był na prowadzeniu. Dlaczego? Był pierwszym kierowcą, któremu zmierzono czas



15.01 - Kubica jest już na torze



godz. 15 - kierowcy rozpoczęli kwalifikacje Q1!