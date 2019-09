Wciąż nie wiadomo, czy Robert Kubica pozostanie w Formule 1 na kolejny sezon. Tym bardziej, że dyrektor zespołu Haas nie potwierdził pogłosek łączących polskiego kierowcę z amerykańskim teamem.

Współpraca Kubicy z Williamsem od dłuższego czasu nie układa się wzorowo, choć to Polak zdobył jedyny punkt dla zespołu. W zdecydowanej większości wyścigów Kubica plasował się jednak za George'm Russellem, a w dodatku bez ogródek krytykował zespół w mediach. Kubica głośno skarżył się m.in. na brak poprawek w słabym bolidzie, czy niewystarczającą ilość części zamiennych.

Jakkolwiek pretensje krakowianina nie byłyby uzasadnione, tak - w obliczu kiepskich wyników - nie poprawiają one jego relacji z władzami teamu. Już teraz mówi się, że w przyszłym roku miejsce Kubicy może zająć Nicholas Lafiti, rezerwowy kierowca Williamsa. Zwłaszcza, że on także na jednym z treningów pokonał Kubicę.

Część mediów spekulowała, że polski kierowca może w przyszłym roku dołączyć do zespołu Haas, który jest w mocnej przebudowie. Przed kilkoma dniami zespół pożegnał się z głównym sponsorem, Rich Energy. Jego kierowcy notują raczej kiepskie wyniki - Kevin Magnussen jest dopiero 16. w klasyfikacji generalnej, a Antonio Giovinazzi zajmuje 17. pozycję. W klasyfikacji konstruktorów niżej sklasyfikowany jest tylko Williams.

Miejsce w przyszłym zespole w teamie z pewnością utrzyma Magnussen, ale jest już niemal pewne, że z Haasem pożegna się Giovinazzi. Władze zespołu nie potwierdzają jednak plotek na temat polskiego kierowcy.



Dyrektor teamu Guenther Steiner w rozmowie z "Autosport" wypowiedział się na temat przyszłego sezonu, ale ani słowem w swoich planach nie zająknął się o Kubicy. Wymienił za to nazwiska Nico Hulkenberga i Romaina Grosjeana.

- Gdyby to była oczywista decyzja, którą łatwo podjąć, to na pewno natychmiast byśmy to zrobili. Niestety, nie jesteśmy pewni, co będzie dla nas najlepsze - mówił Steiner na temat wyboru kierowcy.

- Wiemy na co stać Romaina [Grosjeana - przyp.], i wiemy na co stać Nico [Hulkenberga]. Naszym celem jest ustalenie, co będzie dla nas najlepsze odnośnie długofalowych planów zespołu, a nie tylko wyników osiągniętych w pojedynczym wyścigu - dodał dyrektor Haasa.



