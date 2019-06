Robert Kubica zajął 19. przedostatnie miejsce w pierwszym treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Francji. Lepszy od Polaka okazał się nawet kierowca rezerwowy Williamsa Nicholas Latifi, który zastąpił George'a Russella. Najlepszy okazał się obrońca mistrzowskiego tytułu i lider klasyfikacji generalnej kierowców Lewis Hamilton z Mercedesa.

Polscy kibice z niecierpliwością czekają na to, aż bolid Williamsa w końcu będzie na tyle szybki, żeby kierowcy Robert Kubica i George Russell mogli ścigać się z rywalami, a nie tylko między sobą. Stajnia z Grove zapowiadała poprawki w FW42. Efektów, jak na razie, nie widać.



Kubica podkreśla, że największym problemem jest to, że bolid różnie się zachowuje. Podczas ostatniego Grand Prix w Kanadzie Polak przeżył duże rozczarowanie. Choć zaczął bardzo dobrze i przesunął się o trzy lokaty, to później jednak wszystko wróciło do normy i ostatecznie trzy razy go zdublowano. - Oczywiście, to było bardzo rozczarowujące i bardzo dziwne - mówił Kubica.

W Montrealu Kubica nie wziął udziału w pierwszym treningu, kiedy zastąpił go Nicholas Latifi. We Francji znów zobaczyliśmy na torze rezerwowego kierowcę Williamsa. Tym razem jednak Kanadyjczyk zastąpił Russella. Okazało się, że Latifi uzyskał lepszy wynik od Polaka, choć różnica między nimi była minimalna 0,025 s. Martwi duża strata obu kierowców Williamsa do poprzedzających ich rywali. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) miał lepszy czas o ponad sekundę.



Kubica i Latifi nie zajęli ostatnich miejsc tylko z jednego powodu. Awaria bolidu wykluczyła z rywalizacji Romaina Grosjeana (Haas).

Zapis relacji z pierwszego treningu przed GP Francji:

12.33 - Kubica zajął 19. przedostatnie miejsce (strata 4,434). Przed Polakiem kierowca rezerwowy Williamsa Latifi (4,409). Na końcu Grosjean (4,882).

12.32 - drugie miejsce zajął Bottas (strata 0,069), a trzecie Leclerc (0,373)

12.31 - Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał pierwszy trening z czasem 1.32,738!

12.30 - czas pierwszego treningu dobiegł końca!



12.28 - Vettel zjechał do garażu. Wymiana przedniego skrzydła sprawiła, że Niemiec awansował na piąte miejsce (strata 1,052)

12.26 - pobocze zwiedził Gasly



12.25 - Kubica rzutem na taśmę będzie się starał poprawić czas.

12.24 - w bolidzie Vettela wymieniono całe przednie skrzydło. Czy to pomoże Niemcowi?

12.22 - Grosjean na pewno nie wyprzedzi Kubicy. Awaria w jego bolidzie sprawiła, że przebieg treningu ogląda na monitorach.

12.21 - Kubica w dalszym ciągu przedostatni. Za Polakiem tylko Grosjean.

12.20 - nie wiedzie się Vettelowi. Niemiec zajmuje dopiero 12. miejsce (strata 2,166).

12.15 - kwadrans do końca



12.13 - Mercedesy pokazują moc. Hamilton liderem (1.32,738), a tuż za nim Bottas (strata 0,069). Na trzecie miejsce wskoczył Leclerc (3,373)

12.11 - Bottas zamienił się miejscami z Hamiltonem. Fin na prowadzeniu - 1.33,173

12.10 - piruet Verstappena, ale bez przykrych konsekwencji

12.08 - na dwóch pierwszych miejssach Mercedesy - Hamilton przed Bottasem. Trzeci jest Verstappen. Różnice między nimi są minimalne.

12.06 - przetasowania na czele. Prowadzenie objął Hamilton z wynikiem 1.33,272

12.04 - Kubica spadł na przedostatnie miejsce. Za nim tylko Grosjean.

12.02 - tymczasem nowym liderem został Bottas - 1.33,779. Kierowców Mercedesa rozdzielił Gasly.

12.01 - Hamilton na prowadzeniu - 1.34,106

12.00 - rekordy w poszczególnych sektorach bije Hamilton

11.59 - swój czas poprawił też Kubica, który awansował na 17. miejsce (strata 3,062)

11.58 - kierowcy podkręcili tempo. Na czele mamy teraz Norrisa z czasem 1.34,110

11.56 - Kubica przeskoczył w klasyfikacji Latifiego. Strata Polaka do nowego lidera Pierre'a Galsly'ego z Red Bulla wynosi 3,554.

11.55 - Kubica ponownie na torze.

11.50 - zaskakująco daleko, jak na potencjał, są kierowcy Ferrari. Leclerc plasuje się na dziewiątym, a Vettel na 10. miejscu.

11.48 - Daniel Ricciardo w dobrym humorze czeka na powrót na tor. Kierowca Renault jest obecnie siódmy.

11.45 - do końca pierwszego treningu pozostało 45 minut

11.42 - kierowcy Williamsa tradycyjnie na końcu. Kubica ostatni ze stratą 4,217 s, a Latifi przedostatni (strata 3,999).

11.41 - czołówka obecnie wygląda następująco: 1. Bottas - 1.34,500, 2. Verstappen - strata 0,05, 3. Hamilton - strata 0,364

11.40 - na torze pusto

11.39 - mechanicy mają pełne ręce roboty w garażach.

11.37 - Kubica zjechał do alei serwisowej.

11.36 - i znów zmiana na prowadzeniu. Ponownie na czele Bottas - 1.34.500.

11.35 - Verstappen mówił o kłopotach, ale nie przeszkodziło mu to, żeby uzyskać najlepszy czas. Kierowca Red Bulla liderem.

11.33 - Max Verstappen (Red Bull) zgłasza problemy z przyczepnością.

11.31 - Kubica ostatni ze stratą 4,022 s do Bottasa. Tuż przed nim Latifi.

11.29 - Mercedesy w akcji i już mamy zmianę na pozycji lidera. Teraz najlepszym wynikiem może pochwalić się Bottas - 1.34,695.

11.28 - no i mamy na torze Hamiltona

11.27 - Latifi ma lepszy wynik od Kubicy o pół sekundy.

11.25 - Polak kręci coraz szybsze kółka, ale strata nadal duża. Obecnie to 4,028 s. Za naszym zawodnikiem Lance Stroll z Racing Point.

11.24 - Kubica ma za sobą okrążenie pomiarowe. Strata Polaka do Sainza wynosi 5,451 s.

11.23 - Sainz ponownie wskoczył na prowadzenie z wynikiem 1.35,752.

11.21 - Daniił Kwiat przez chwilę poza torem. Kierowca Toro Rosso kontynuuje jazdę.

11.20 - tylko kierowców Mercedesa - Hamiltona i Valtteriego Bottasa jeszcze nie widzieliśmy na torze.

11.18 - Kubica i Latifi na torze. Obaj na miękkich oponach.

11.17 - lider klasyfikacji generalnej i obrońca mistrzowskiego tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa rozluźniony kręci się między mechanikami.

11.14 - Leclerc zgłasza, że jedna z jego opon "nie żyje". Kierowca Ferrari zaraz zjedzie do garażu.

11.13 - Kubica siedzi w bolidzie. Jeszcze ostatnie poprawki i Polak powinien wyjechać na tor.

11.11 - tak jak można było przypuszczać, Sainz krótko cieszył się z pozycji lidera. Zmienił go Leclerc z wynikiem 1.35,822

11.10 - luźno na torze - tylko Vettel i Leclerc.



11.07 - kierowcy Ferrari Sebastian Vettel i Charles Leclerc uzyskali gorszy czas niż Sainz. Wkrótce to się pewnie zmieni.

11.06 - większość zawodników jedzie na oponach z miękkiej mieszanki

11.04 - pierwsze pomiarowe okrążenie zaliczył Carlos Sainz z McLarena. Jego czas to 1.39,095.

11.03 - na torze coraz więcej kierowców. Kubica i Latifi na razie w garażu

11.01 - jako pierwszy z alei serwisowej wyjechał Romain Grosjean z Haasa

11.00 - kierowcy mają 90 minut

11.00 - zaczynamy!

Program Grand Prix Francji:

21.06 (piątek)

15.00 drugi trening



22.06 (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



23.06 (niedziela)

15.10 wyścig