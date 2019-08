Na torze Spa-Francorchamps odbył się drugi trening przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Belgii. Kubica, podobnie jak podczas pierwszego treningu, miał najsłabszy czas okrążenia. George Russell był przedostatni, a najlepsi okazali się kierowcy Ferrari - Charles Leclerc i Sebastian Vettel.

W pierwszej sesji treningowej Robert Kubica zajął ostatnie miejsce. Tuż przed nim uplasował się Nicholas Latifi. Kanadyjczyk, który pełni w zespole Williamsa rolę kierowcy testowego, zastąpił George'a Russella. Podczas drugiego treningu za kierownicą FW42 zasiadł Brytyjczyk, zajmując przedostatnie miejsce. Kubica, niestety, okazał się najsłabszy w stawce.

Co ciekawe, polski kierowca przejechał najwięcej okrążeń spośród wszystkich zawodników.



Do tej pory powody do zadowolenia ma zespół Ferrari. Pierwszą sesję wygrał bowiem Sebastian Vettel przed Charlesem Leclerkiem. W drugiej obaj kierowcy zamienili się pozycjami.



Relacja z drugiego treningu przed GP Belgii:

16.35 - Tak wygląda klasyfikacja drugiego treningu:

16.30 - Koniec treningu! Pierwsze miejsce zajął na nim Leclerc, drugie jego kolega z Ferrari - Vettel. Trzecie i czwarte miejsce należy do kierowców Mercedesa - Bottasa i Hamiltona. Piąty był Perez (Racing Point), a szósty Verstappen (Red Bull). Kubica zajął ostatnie miejsce, jako jedyny mając ponad 4 sekundy straty do lidera. Russell był przedostatni.



16.28 - Czerwona flaga, trening wstrzymany.



16.25 - Żółta flaga. Perez wyjechał zza jeden z zakrętów i opuścił samochód. Z jego bolidu dość mocno się dymi. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

16.22 - Sytuacja 10 minut przed końcem treningu:

16.21 - "Coś pali się za moim siedzeniem. Czuję spaleniznę" - oznajmił Stroll zanim wyskoczył z bolidu.

16.18 - Na czele bez zmian, na końcu stawki również. W międzyczasie Kubica próbował próbnego pit-stopu.



16.13 - Jeżdżący w zespole Williamsa Polak przejechał dotychczas najwięcej okrążeń, aż 20.



16.09 - Strata Kubicy do lidera wciąż bez zmian - wynosi 4,208 s. Polak zajmuje ostatnie miejsce, niespełna 0,5 s za Russellem. Prowadzi duet Ferrari - Leclerc i Vettel, a za nimi dwójka z Mercedesa - Bottas i Hamilton.



16.05 - Leclerc najszybszy w pierwszym i trzecim sektorze. W środkowym na razie najlepszy Hamilton.

16.03 - Do końca drugiego treningu zostało niespełna pół godziny.

16.01 - Polski kierowca wrócił na tor z założonymi miękkimi oponami. Jak wpłynie to na jego postawę?



15.56 - Kubica przerwał okrążenie i zjechał do boksu.



15.54 - Nietypowe problemy ma Gasly. Kierowca Toro Rosso oznajmił, że słyszy inne głosy przez swoje radio.



15.49 - Kubica przejechał najwięcej (15) okrążeń, ale jest ostatni. Klasyfikacja na półmetku drugiego treningu:

15.45 - Kubica znów ostatni. Russell wyprzedza go o niespełna pół sekundy.



15.42 - Leclerc przejechał znakomite okrążenie i znów objął prowadzenie. Kubica jest 19. i traci do niego 4.313 s.



15.41 - Zacięta walka Kubicy z Russellem. Teraz to Polak jest lepszy o 0,14 s.



15.40 - Większość kierowców zmieniło opony na miękką mieszankę, dzięki czemu wyraźnie poprawiły się czasy m.in. Bottasa i Pereza.



15.38 - Russell wyprzedził Kubicę, spychając go na ostatnie miejsce. Polak jest gorszy o 0,4 s.



15.37 - Vettel z najlepszym czasem okrążenia, wyprzedził swojego kolegę z zespołu. Jego czas to 1:44.753.

15.35 - Największą prędkość rozwinął dotychczas Carlos Sainz. Za nim Daniel Ricciardo i Lance Stroll.

15.30 - Tak prezentuje się klasyfikacja po pół godzinie drugiego treningu:

15.26 - Na torze pojawił się także Max Verstappen i od razu zbliżył się do Lecerca. Na razie przegrywa jedynie o 0,017 s!



15.24 - Kubica i Russell poprawili swoje czasy, ale wciąż zajmują dwa ostatnie miejsca w stawce. Polak traci do lidera 3.594 s, a Russell 3.648 s.



15.20 - Na tor wyjechały bolidy Mercedesa, Hamilton jest tuż za prowadzącym Leclerkiem.



15.19 - Polski kierowca nie jest już ostatni, bo pomógł mu kolega z teamu, Russell. Brytyjczyk ma ponad sześć sekund straty do Leclerca.

15.16 - Kubica wykręcił najwolniejszy czas. Kierowca Williamsa traci do Leclerca aż 4.180 s. Dla porównania drugi najsłabszy czas w stawce ma Pierre Gasly, a jego strata do lidera to "tylko" 2.660 s.



15.15 - Robert Kubica wyjechał na tor, realizator przez kilkanaście sekund "jechał" z naszym kierowcą. Jak Polak spisze się w drugim treningu?



15.10 - Na razie najlepsze czasy wykręcają kierowcy Ferrari - Charles Leclerc i Sebastian Vettel. Duet Mercedesa nie wyjechał jeszcze na tor.



15.03 - Kubica na razie nie wyjechał jeszcze na tor. Jest na nim za to jego kolega z teamu George Russell. Na pierwszym treningu był on zastępowany przez rezerwowego kierowcę Nicholasa Latifiego.



15.00 - Rozpoczął się drugi trening przed GP Belgii!