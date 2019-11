Robert Kubica zajął ostatnie miejsce podczas drugiego treningu przed GP USA. Polak stracił pół sekundy do przedostatniego George'a Russella. Najlepszy okazał się lider Pucharu Świata Lewis Hamilton.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica przed GP USA (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Kubica podczas pierwszego treningu uzyskał lepszy czas jedynie od Nicholasa Latifiego, który zastępował George'a Russella. Kanadyjczyk nie najeździł się zresztą specjalnie, bowiem już po dwóch okrążeniach awarii uległa jego skrzynia biegów. Williams wygrał walkę z czasem i Russell mógł wziąć udział w drugim treningu.



Najszybszy podczas pierwszego treningu był Max Verstappen z Red Bulla. Sporo kierowców narzekało na tor w USA, a Lewis Hamilton nazwał go nawet "najbardziej wyboistym na świecie". Kierowca Mercedesa musiał się z nim jednak zaprzyjaźnić, bowiem podczas drugiego treningu to on okazał się najlepszy.



Sobotnie kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 22 czasu polskiego. Wyścig zaplanowany jest na niedzielę na godz. 20.10.

Przebieg drugiego treningu przed GP USA:

23.30 - Koniec drugiego treningu. Najszybszy okazał się Hamilton, za nim Leclerc i Verstappen. Kubica zajął ostatnie miejsce, pół sekundy za Russellem.



22.28 - Większość kierowców przeprowadza eksperymenty z oponami, dlatego mało kto poprawia swoje czasy.



22.22 - Giovinazzi rozwinął największą prędkość. Oszałamiające 321,5 km/h.

22.19 - Vettel miał furę szczęścia po tym jak zakręcił "bączka" poza torem.



22.12 - Sporo czasów okrążeń zostaje anulowanych z powodu wyjazdów poza tor. Na czele wciąż Hamilton, za nim Leclerc i Verstappen.



22.07 - Russell w rozmowie z zespołem zgłasza "dziwny dźwięk ze skrzyni biegów". Przypomnijmy, że podczas pierwszego treningu, gdy bolidem jechał Latifi, uległa ona awarii.



22.00 - Zostało pół godziny do końca drugiego treningu.

21.54 - Hamilton uzyskał lepszy czas od Leclerca i teraz to on jest na prowadzeniu.



21.50 - Tak wygląda klasyfikacja na półmetku drugiego treningu:

21.46 - Russell poprawił swój czas i znów jest przed Kubicą. Brytyjczyk wyprzedził także Giovinazziego.



21.41 - Vettel i Bottas wyprzedzili Leclerca, Kubica ciągle 19, Russell 20. Oba Williamsy zjechały do garażu.



21.35 - Najszybsi w poszczególnych sektorach: Leclerc, Verstappen, Bottas.

21.32 - Polakowi udało się wyprzedzić Russella i jest teraz 19.



21.31 - Okrążenie z Robertem Kubicą:

21.28 - Żółta flaga w pierwszym i drugim sektorze. Giovinazzi miał szczęście, że nie skończył na bandzie i nie rozbił bolidu, bo zupełnie stracił nad nim panowanie.



21.24 - Czołówka wygląda następująco: Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas, Kwiat.



21.23 - Kubica z pierwszym okrążeniem pomiarowym. Niestety jest najwolniejszy w stawce i traci do Leclerca 5.219 s. Przed nim także Russell i to o ponad sekundę.



21.18 - Udało się przetransportować bolid Grosjeana poza tor, trening może zostać wznowiony.



21.11 - Ze mną wszystko w porządku, ale z samochodem już nie - mówi Grosejan przez radio.

21.11 - Czerwona flaga! Problemy Grosjeana. Francuz wypadł z toru i uderzył przednim skrzydłem o bandę.



21.10 - Najlepszy czas ma na razie Charles Leclerc. Kierowca Ferrari uzyskał 1:34.742.



21.07 - Kubica zjechał do alei serwisowej zanim przejechał okrążenie pomiarowe.

21.05 - Realizatorzy pokazali nagrania z nierówności na torze na przykładzie samochodu Russella. Bolid Brytyjczyka aż podskakiwał, a spod niego tryskały iskry.



21.00 - Początek drugiego treningu. Kubica jako pierwszy wyjechał na tor.



Zdjęcie Robert Kubica / AFP

WG