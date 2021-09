Formuła 1. Kolizja gigantów podczas Grand Prix Włoch. FIA przyjrzy się sprawie

F1

Podczas niedzielnego Grand Prix Włoch doszło do kolizji dwóch głównych pretendentów do tytułu mistrza świata: Hamiltona (Mercedes) i Verstappena (Red Bull). Stewardzi orzekli, że winę za zdarzenie ponosi Holender, który został już ukarany, FIA zapowiada, że przyjrzy się sprawie, by wyciągnąć wnioski na przyszłość.

