Nie wiadomo jeszcze, co czeka Roberta Kubicę w następnym sezonie Formuły 1. Polak liczy na regularne stary, ale wydaje się, że może liczyć jedynie na fotel kierowcy testowego. Nie może jednak narzekać na brak zainteresowania. Francuski portal f1i.com, podał informację, że zainteresowanie Kubicą wyraża też Alfa Romeo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po wyścigu o GP Meksyku (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Kubica już kilka tygodni temu ogłosił swoje odejście z Williamsa. Polak jest sfrustrowany sytuacją w zespole, który jest zdecydowanie najsłabszy z całej stawki. Nasz kierowca cały czas ma sporo powodów do narzekań, tak jak w ostatnim wyścigu o Grand Prix Meksyku, kiedy zespół kazał mu zjechać do alei serwisowej z powodu podobno przebitej opony. Polak twierdzi jednak, że ogumienie było w dobrym stanie. Co ciekawe, Kubica jechał wtedy przed kolegą z zespołu, Georgem Russellem, którego wcześniej wyprzedził i z powodu decyzji kierownictwa, stracił swoją pozycję i ukończył wyścig na 18. miejscu.

Reklama

Polak jest też lepszy od Russella w klasyfikacji generalnej. W Grand Prix Niemiec, po przesunięciu Kimiego Raikkonena i Antonio Giovinazziego na koniec stawki, zajął 10. pozycję i zdobył jak dotychczas jedyny punkt dla swojej drużyny.

Kubica liczy, że w nowym otoczeniu uda mu się odbudować. Polski kierowca jest blisko dołączenia do Haasa, w roli kierowcy testowego. Zespół szuka sponsora i liczy, że zatrudnienie Kubicy pozwoli też na znaczne wsparcie od PKN Orlen. Jednak francuski portal f1i.com, podał informację, że zainteresowanie Kubicą wyraża też Alfa Romeo.

Stajnia z Hinwil, którą Polak reprezentował w latach 2006-2009, jeżdżąc w barwach BMW Sauber, nadal pamięta i ceni naszego kierowcę. Kubica miałby zostać kierowcą rozwojowym. Tą posadę mógłby łączyć ze startami w wyścigach samochodów turystycznych w samochodzie Alfy Romeo, albo występować w serii GT, w barwach Ferrari.

Zdjęcie Robert Kubica / AFP

Francuski portal twierdzi, że przedstawiciele Alfy Romeo byli już na rozmowach w Warszawie.



Problemem może być jednak fakt, że jednym ze sponsorów włoskiego zespołu jest naturalny konkurent Orlenu - Shell.



Polak jeszcze nie zadecydował o swojej przyszłości, ale podkreśla, że priorytetem na przyszły rok są dla niego regularne starty na konkurencyjnym poziomie.

MP