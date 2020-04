Formuła 1, podobnie jak sport na świecie, jest w zawieszeniu z powodu pandemii koronawirusa. Nowy sezon wyścigowej elity nawet nie zdążył wystartować i na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Niektórzy kierowcy F1, żeby nie wyjść z wprawy, biorą udział w wirtualnych wyścigach. Jest jeden zawodnik, którego nie interesuje to w ogóle. To Kimi Raikkonen z Alfa Romeo Racing Orlen.

W sumie siedmiu kierowców bierze udział w oficjalnej Virtual Grand Prix Formuły 1. Max Verstappen z Red Bulla woli ściganie na platformie iRacing. Podobnie jak Robert Kubica. Polak wziął udział niedawno w 12-godzinnym wirtualnym wyścigu. "Czuję się, jakby przejechał po mnie czołg" - skomentował Kubica.

Do wirtualnego ścigania przymierza się Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Jest jednak jeden kierowca, który nie bierze tego w ogóle pod uwagę. To kolega Kubicy z Alfa Romeo Racing Orlen Kimi Raikkonen.



"Nie obchodzi mnie to. Wolę poczekać, aż wrócę na prawdziwy tor" - stwierdził Fin na łamach "Corriere dello Sport".



Raikkonen nie przepadał za pracą nad symulatorem, kiedy jeździł w Ferrari. "To nie tak, że mi się nie podobało" - tłumaczył. "Jazda na torze to zupełnie inna rzecz. Poza tym symulatory są zupełnie inne i niezwykle złożone w porównaniu do wyścigów online" - zaznaczył.



Raikkonen został zapytany o to, czy brak rywalizacji na torze nie sprawi, że forma jest wielką niewiadomą. "Nie sądzę, by różniło się to od tradycyjnych ferii zimowych. Nie widzę żadnych szczególnych problemów - - zakończył 40-letni Fin.

W tym sezonie nie odbyła się jeszcze żadna Grand Prix, choć pierwsza planowana była w marcu w Australii. Odwołano lub przełożono także imprezy w Bahrajnie, Wietnamie, Chinach, Holandii, Hiszpanii, Monako, Azerbejdżanie i Kanadzie.



Następny w kolejności jest wyścig we Francji 28 czerwca, choć BBC poinformowała ostatnio, że sezon rozpocznie się dopiero tydzień później w Austrii, a na trybuny nie będą wpuszczani kibice.

