Nikita Mazepin - rosyjski kierowca, który od sezonu 2021 będzie w barwach ekipy Haas występować w Formule 1 wywołał niemały skandal. Wszystko przez opublikowane w mediach społecznościowych nagranie, na którym w niedwuznaczny sposób dotyka młodą kobietę.

Zaledwie 21-letni kierowca trafi do amerykańskiego zespołu jako piąty zawodnik Formuły 2 sezonu 2020. Jego atutem, poza talentem są pieniądze, które do ekipy wniesie ojciec, Dmitrij. Mówi się, że jest to około 30 milionów dolarów.

Nim Mazepin-junior zdążył zadebiutować w królowej motorsportu zadbał o to, by jego nazwisko nie schodziło z nagłówków gazet. Wszystko za sprawą wideo, które opublikował na swoim instagramowym profilu. Widać na nim, jak w niedwuznaczny sposób dotyka jadącą wraz z nim samochodem kobietę.





Wideo szybko zniknęło z jego profilu, a sam zawodnik przeprosił za swoje zachowanie, lecz na tym cała sprawa na pewno się nie zakończy. Zajmują się nią już włodarze Haasa, a stosowne oświadczenie wydały też władze Formuły 1. - Zasady etyczne mają dla naszego sportu ogromne znaczenie - czytamy w komunikacie.



Zdjęcie Nikita Mazepin /XPB/NEWSPIX.PL /Newspix

