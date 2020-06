Były szef Ferrari, a obecnie prezydent FIA Jean Todt jest jedną z niewielu osób, które wiedzą, jaki jest naprawdę stan zdrowia legendy Formuły 1 Michaela Schumachera. Todt z "Schumim" zdobyli razem pięć tytułów mistrza świata. 74-latek wyznał, że sukcesy Schumachera, Sebastiana Vettela czy obecnie Lewisa Hamiltona nie byłyby możliwe bez odpowiedniego samochodu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Nie było szarpaniny. Wideo TV Interia

Jean Todt udzielił wywiadu włoskiej gazecie "Corriere della Serra". Dziennikarz zapytał wprost: Czy wciąż modlisz się za swojego przyjaciela Michaela?

Reklama

"Oczywiście, zawsze się za niego modlę" - odpowiedział prezydent FIA. Schumacher ponad sześć lat temu miał wypadek na nartach. Uderzył głową w skałę, doznając ciężkich obrażeń. Od tego feralnego dnia jest w ciężkim stanie. Rodzina siedmiokrotnego mistrza świata F1 robi wszystko, żeby mu pomóc. "Schumi" przeszedł m.in. kosztowną rehabilitację w Szwajcarii.



Otoczenie Schumachera pilnie strzeże, żeby informacje o jego stanie zdrowia nie przedostały się do przestrzeni publicznej. Mimo to od czasu do czasu pojawią się nowe wieści. Niedawno media poinformowały, że 51-letni Niemiec ma przejść operację systemu nerwowego z użyciem komórek macierzystych. Zabieg ma zostać przeprowadzony w Paryżu.



Schumacher podobno widzi swoje otoczenie i jest w stanie wykonać drobne ruchy kończynami. Jaki jest naprawdę stan zdrowia "Schumiego", wie na pewno Todt. 74-latek jest jednak lojalny wobec swojego przyjaciela i jego rodziny.