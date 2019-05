Do zespołu Williamsa, którego barw broni Robert Kubica, dołączyła nowa osoba. Kierowcą rozwojowym stajni z Grove została Jamie Chadwick.

Chadwick będzie pełniła taką samą rolę, jak Susie Wolff w Williamsie w latach 2012-2015. Zespół planuje, że 21-letnia Brytyjka weźmie udział w trzech eliminacjach mistrzostw świata Formuły 1 w tym roku. Pierwszym będzie wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, który odbędzie się 14 lipca.



"Jamie Chadwick będzie w pełni zaangażowana w pracę zespołu zarówno na torze, jak i w fabryce w Grove" - informuje Williams. Brytyjka ma też pomóc zespołowi w symulatorze.



"Promowanie kobiet w sportach motorowych jest niezwykle ważne i mam nadzieję, że zainspiruje młode dziewczęta. Chcemy pokazać, że sporty motorowe są wszechstronne i eskcytujące, czy to w roli kierowcy, czy inżyniera. Jamie jest wielkim talentem i nie mogę doczekać się współpracy z nią" - powiedziała wiceszefowa ekipy Claire Williams.

"Czas w symulatorze to fantastyczna okazja do rozwoju. Jestem podekscytowana, że zostałam częścią akademii kierowców Williamsa i to dla mnie zaszczyt. Chcę pomóc gdziekolwiek tylko się da" - skomentowała Chadwick.



Jamie Chadwick jest jedyną kobietą, która wygrała brytyjski wyścig Formuły 3. Ściga się w serii W, kobiecej wersji F1. Ma na koncie jedno zwycięstwo.

