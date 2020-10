Mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton uważa, że wyścig o Grand Prix Arabii Saudyjskiej jest potrzebny całemu sportowemu światu. - Możemy stać się znaczącą platformą, by zmienić postrzeganie tego regionu - uważa brytyjski kierowca.

Podobne zdanie ma szef Mercedesa Toto Wolff, który broni pomysłu, by jeden z wyścigów odbył się właśnie w Arabii Saudyjskiej.



- Kiedyś i gdzieś musimy zacząć. Powinniśmy - jako wiodąca dyscyplina sportu - zrobić wszystko, by świat także dzięki naszym działaniom i decyzjom był lepszy. Powinniśmy się jednoczyć - powiedział i dodał, że był w Arabii Saudyjskiej przy okazji wyścigu Formuły E i jest pod wrażeniem kierunku, w jakim idzie ten kraj.



Formuła 1 planuje jesienią 2021 roku zorganizować wyścig uliczny w Dżuddzie. Ale walcząca o prawa człowieka organizacja Amnesty International mocno krytykuje ten pomysł.



Hamilton uważa, że jednak właśnie taki krok jest odpowiedni.



- Tworzymy bardzo silną, znaczącą platformę i należy sobie postawić pytanie, w jaki sposób można to wykorzystać właśnie w takich krajach. Musimy doprowadzić do pozytywnego rozwoju w tych regionach, ale sam nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda na miejscu, ponieważ mam za małą wiedzę na ten temat - zaznaczył.



W obecnym, mocno skróconym z powodu pandemii sezonie po 12 z 17 rund mistrzostw świata w klasyfikacji generalnej kierowców prowadzi broniący tytułu Hamilton z Mercedesa - 256 pkt. Drugi jest jego kolega z teamu Fin Valtteri Bottas - 179.

