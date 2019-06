Robert Kubica zajął 18. przedostatnie miejsce w wyścigu o Grand Prix Francji. Polak wreszcie wyprzedził swojego kolegę z zespołu Williamsa George'a Russella, który był ostatni. Znów bezkonkurencyjny okazał się Mercedes. Wygrał Lewis Hamilton, który prowadził od startu do mety, a drugie miejsce zajął Valtteri Bottas.

Kubica w kwalifikacjach miał najgorszy rezultat, ale wystartował do wyścigu z 18. miejsca z powodu kar nałożonych na kolegę z Williamsa Brytyjczyka George'a Russella i Rosjanina Daniiła Kwiata (Toro Rosso-Honda) za wymianę uszkodzonych podzespołów w ich bolidach. Polak, co pokazał już we wcześniejszych wyścigach, całkiem dobrze ruszył do walki. Nasz kierowca awansował o jedną pozycję wyprzedzając Romaina Grosjeana z Haasa, ale z uwagi na to, jakie osiągi ma FW42, kwestią czasu było, kiedy sytuacja wróci do normy. Kwiat i Grosjean uporali się z kierowcami stajni z Grove, spychając ich na koniec stawki.



Kubica jechał przed Russellem i skutecznie odpierał jego ataki. Podczas jednej z takich prób Polak zmusił go do błędu. Brytyjczyk musiał wyjechać na pobocze i z impetem ściął tabliczkę informującą o ograniczeniu prędkości do 150 km/h. Przed pierwszą serią pit stopów Russell jednak wskoczył przed naszego zawodnika. Brytyjczyk jechał przed Kubicą z przewagą kilku sekund. Zaliczył jednak drugą wizytę w alei serwisowej z powodu uszkodzonego przedniego skrzydła. Wrócił na tor daleko za Polakiem. Pod koniec wyścigu tempo Kubicy wyraźnie spadło, ale przewaga była na tyle duża, że dojechał do mety przed Russellem.



Przez cały weekend we Francji dominowali kierowcy Mercedesa. Tak było w treningach i w kwalifikacjach. W wyścigu Hamilton i Bottas również nie mieli sobie równych. Obrońca mistrzowskiego tytułu i lider klasyfikacji generalnej prowadził od startu do mety. Jak idealnie pracuje zespół Mercedesa pokazał pit stop. Wizytę w alei serwisowej Hamiltona obliczono tak dokładnie, że Hamilton wrócił na tor na pozycji lidera, tuż przed Sebastianem Vettelem. Niemiec z Ferrari pit stop miał jeszcze przed sobą i po cichu liczył, że może Hamilton wróci na tor za nim.



Hamilton pędził niezagrożony do mety. Cały czas za nim trzymał się Bottas, choć jego strata do lidera była dosyć wysoka. Przez chwilę nerwowo było w Mercedesie, kiedy w samej końcówce "przycisnął" Fina Charles Leclerc z Ferrari. Bottas obronił się przed atakami i minął linię mety jako drugi. Leclerc ukończył wyścig na trzecim miejscu.

Dla Hamiltona to szóste zwycięstwo w tym sezonie, a 79. w karierze. Brakuje mu jeszcze 12, aby wyrównać rekord wszech czasów, należący do Niemca Michaela Schumachera.

Ciekawy manewr w końcówce zastosował Vettel. Niemiec postanowił powalczyć o rekord jednego okrążenia, premiowany dodatkowym punktem. Tuż przed końcem wyścigu Vettel zjechał do alei serwisowej, a w jego bolidzie założono opony z miękkiej mieszanki. Manewr się udał, bo rzutem na taśmę Vettel "wykręcił" najlepszy czas okrążenia. Wyścig ukończył na piątym miejscu.

Pechowcem okazał się Grosejan. Pięć okrążeń przed metą w jego bolidzie wykryto awarię. Kierowca Haasa zjechał do alei serwisowej i już nie wrócił do rywalizacji.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton W. Brytania Mercedes 187 pkt 2. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 151 3. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari 111 4. Max Verstappen Holandia Red Bull 100 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 87 6. Pierre Gasly Francja Red Bullt 36 7. Carlos Sainz Hiszpania McLaren 26 8. Daniel Ricciardo Australia Renault 22 9. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo 17 10. Kevin Magnussen Dania Haas 14 11. Nico Hulkenberg Niemcy Renault 14 12. Lando Norris W. Brytania McLaren 13 13. Sergio Perez Meksyk Racing Point 13 14. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso 10 15. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso 7 16. Lance Stroll Kanada Racing Point 6 17. Romain Grosjean Francja Haas 2

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Mercedes 338 pkt 2. Ferrari 198 3. Red Bull 136 4. McLaren 39 5. Renault 36 Zobacz pełną tabelę

Zapis relacji z wyścigu o Grand Prix Francji:

16.44 - jeden kierowca nie ukończył wyścigu. To Romain Grosjean z Haasa.

16.43 - obaj kierowcy Williamsa stracili do Hamiltona dwa okrążenia

16.42 - Kubica wreszcie przed Russellem. Polak zajął 18., a Brytyjczyk 19. ostatnie miejsce.

16.41 - manewr Vettela się powiódł! Rzutem na taśmę Niemiec uzyskał najlepszy czas okrążenia i zdobył dodatkowy punkt!

16.40 - kolejny dublet Mercedesa w tym sezonie! Drugie miejsce zajął Bottas. Na najniższym stopniu podium stanął Leclerc.



16.39 - 79. zwycięstwo w karierze Hamiltona!



16.38 - Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Francji!



16.36 - finałowe okrążenie!

16.35 - Vettel w alei serwisowej. Niemiec chce powalczyć o najlepszy czas okrążenia na miękkich oponach.

16.35 - wszystko wskazuje na to, że znów będzie dublet Mercedesa

16.34 - Hamilton pędzi po triumf

16.32 - przewaga Kubicy nad Russellem topnieje. Wynosi teraz około 12 s. Trzy "kółka" do końca.



16.30 - Grosejan już nie wróci na tor. Kierowca Haasa nie ukończy wyścigu, a zostało tylko pięć okrążeń.

16.29 - awaria w bolidzie Grosjeana, który zjechał do alei serwisowej.

16.28 - rekord okrążenia należy teraz do Bottasa. Czyżby dodatkowy punkt trafił na konto Fina?

16.27 - tempo Kubicy spada. Czy przewaga wystarczy, żeby ukończył wyścig przed Russellem?

16.25 - Kubica przedostatni, a na końcu Russell. Przewaga Polaka nad kolegą z teamu wynosi 17 s.

16.23 - osiem okrążeń do końca. Na czele z bezpieczną przewagą Hamilton. Drugi jest jego kolega z zespołu Bottas, a trzeci Leclerc.

16.19 - i znów Hamilton pokazał klasę i rekord okrążenia należy do niego

16.18 - Leclerc uzyskał czas jednego okrążenia. Do końca wyścigu 11 "kółek"

16.17 - Stroll w końcu zmienił opony i wrócił na tor na 13. miejscu.

16.16 - Stroll musi zaliczyć wizytę w alei serwisowej.

16.15 - jeden kierowca jeszcze nie zmienił opon. To Lance Stroll z Racing Point, który na oponach z twardej mieszanki przejechał już 40 okrążeń.

16.10 - Russell zjechał na zmianę opon i spadł na ostatnie miejsce. 36 okrążeń za kierowcami.



16.08 - Hamilton poinformował zespół, że na obecnym komplecie opon jedzie mu się gorzej niż na poprzednim. Powodów do niepokoju obrońca tytułu nie ma żadnych. Mknie niezagrożony do mety.

16.07 - 20 okrążeń do końca.



16.05 - strata Kubicy do Russella rośnie. Teraz to już ponad sześć sekund.

16.03 - Mercedesy dominują na torze. Bottas przez chwilę cieszył się z rekordy okrążenia, ale już lepszy czas "wykręcił" Hamilton.

16.02 - Kubica ma niecałe pięć sekund straty do Russella

16.01 - Kubica ostatni, Russell przedostatni. Obaj mają okrążenie straty do lidera.

16.00 - klasyfikacja po 29. okrążeniach: 1. Hamilton, 2. Bottas - strata 11,788 s, 3. Leclerc - strata 15,940

15.58 - sytuacja wróciła do normy. Wszyscy kierowcy zaliczyli wizytę w alei serwisowej.

15.57 - Russell wrócił na tor przed Kubicą. Oba bolidy Williamsa na końcu stawki.

15.55 - w alei serwisowej jest też Russell

15.54 - opony zmienił też Kubica.

15.52 - w Mercedesie idealnie wszystko obliczyli. Hamilton wrócił na to przed Vettelem i oczywiście jest liderem wyścigu.

15.51 - Hamilton w alei serwisowej. 2,2 s - tyle trwała zmiana opon w jego bolidzie.



15.50 - Bottas w alei serwisowej. Zmiana opon trwała 2,9 s. Fin wyjechał na tor za Vettelem, a przed Leclerkiem.



15.49 - Kubica, Magnussen i Russell został zdublowani. Kierowcy przejechali 23 okrążenia.

15.48 - obaj kierowcy Ferrari Vettel i Leclerc mają za sobą zmianę opon. Dzięki temu Niemiec awansował na trzecią pozycję.



15.46 - zgodnie z przewidywaniami Magnussen wyprzedził Kubicę i zaraz to samo zrobi z Russellem.

15.43 - no i stało się. Russell przed Kubicą. Na końcu Kevin Magnussen z Haasa, a to z powodu wizyty w alei serwisowej. Wkrótce pewnie to się zmieni.

15.41 - Russell siedzi na ogonie Kubicy. Czy Polak się obroni?

15.40 - kierowcy zaczynają zjeżdżać na zmianę opon.

15.39 - Giovinazzi uporał się z kierowcami Williamsa. Russell spadł na ostatnie miejsce, a Kubica na przedostatnie.

15.37 - tak wygląda klasyfikacja kierowców, którzy uzyskali najwyższą prędkość

15.34 - Vettel przyspieszył i uzyskał najlepszy czas okrążenia. Trwało to tylko chwilę. Hamilton szybko mu to odebrał.

15.33 - Kubica ciągle przed Russellem. Polak ma około 1,5 s przewagi nad kolegą z zespołu. Na ostatnim miejsce jedzie teraz Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo.

15.31 - po 11 z 53 okrążeń sytuacja w czołówce wygląda następująco: 1. Hamilton, 2. Bottas - 2,597 s straty, 3. Leclerc - 7,005.

15.29 - Sergio Perez (Racing Point) skrócił sobie drogę, co nie umknęło sędziom, którzy nałożyli na niego 5-sekundową karę.

15.27 - a co się dzieje na czele? Mercedesy"odjeżdżają" reszcie stawki. Na dodatek Hamilton uzyskał najlepszy czas okrążenia.

15.26 - Vettel już piąty. Niemiec "połknął" Carlosa Sainza z McLarena.

15.24 - Russell zaatakował Kubicę, ale Polak ani myślał ustąpić. Brytyjczyk musiał wyjechać na pobocze i zmiótł tabliczkę informującą o ograniczeniu prędkości do 150 km/h.

15.22 - Vettel "przebija się" do czołówki. Niemiec z Ferrari minął na szykanie Lando Norrisa z McLarena i jedzie teraz na szóstej pozycji.

15.21 - Kwiat jest już przed Kubicą. Niestety, wszystko wraca do normy, czyli oba bolidy Williamsa zamykają stawkę.

15.20 - na ostatnie miejsce spadł Russell. Kolega Kubicy z teamu został wyprzedzony przez Daniiła Kwiata (Toro Rosso).

15.19 - Kubica krótko jechał przed Grosjeanem. Kierowca Haasa już poradził sobie z Polakiem.

15.18 - Max Verstappen z Red Bulla może pochwalić się obecnie najlepszym czasem jednego okrążenia.

15.17 - dobry start w wykonaniu Kubicy. Polak awansował o jedno "oczko" i jest teraz 17. Wyprzedził Romaina Grosjeana.

15.16 - Leclerc nie miał żadnych szans, żeby dobrać się do skóry Mercedesom

15.15- świetny start Hamiltona i Bottasa!

15.14 - Ruszyli!



15.13 - zawodnicy ustawiają się na swoich polach startowych.



15.12 - Kubica i Russell, jak większość kierowców, na oponach pośrednich.



15.10 - kierowcy na okrążeniu instalacyjnym.



15.08 - jak poradzi sobie Robert Kubica? Czy Mercedesy znów zdominują wyścig? To najważniejsze pytania przed GP Francji.



15.07 - Pirelli tradycyjnie przygotowało trzy komplety opon.



15.05 - mechanicy już w garażach. Za chwilę kierowcy rozpoczną okrążenie instalacyjne.



15.03 - ostatnie przygotowania przed startem. Mechanicy jeszcze przy bolidach.