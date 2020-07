Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rosyjska modelka Wiki Odincowa spotyka się z Hamiltonem? Media nie mają wątpliwości. Wideo INTERIA.TV

Sześciokrotny mistrz świata Formuły 1, Brytyjczyk Lewis Hamilton, po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że w 2018 roku zaśpiewał w piosence Christiny Aguilery "Pipe". Kierowca Mercedesa wystąpił wówczas pod pseudonimem XNDA.

- Chcę powiedzieć, że to ja jestem XNDA i jestem zaszczycony oraz wdzięczny Christinie Aguilerze za danie mi możliwości wykorzystania mojego głosu - ogłosił na Instagramie Hamilton.

Od dłuższego czasu wiadomo, że muzyka jest pasją utytułowanego Brytyjczyka. Gdy dwa lata temu wydana została piosenka "Pipe" Aguilery, to już wówczas w mediach sugerowano, że to właśnie on użyczył swojego głosu we fragmencie utworu amerykańskiej piosenkarki. Nie ujawniono wówczas tożsamości XNDA, ale kierowca Formuły 1 został wskazany jako współautor. Sam wówczas nie potwierdził tych doniesień.

- Nie ośmieliłem się, nie wiem dlaczego. Może z powodu niepewności, strachu, nadmiernego myślenia o tym. To coś, co wiele osób prawdopodobnie zrozumie - zaznaczył.