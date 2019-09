Robert Kubica po zakończeniu sezonu kończy współpracę z Williamsem. Nie oznacza to jednak, że Polak wypadnie z Formuły 1. Okazuje się, że nasz zawodnik ma oferty z zespołów królewskiej kategorii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po Grand Prix Singapuru (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Kubica przekazał informację, że po sezonie nie będzie się ścigał dla Williamsa przed Grand prix Singapuru. Polak jednak nie zdradził nic na temat swojej przyszłości. "Patrzymy na przyszły rok i inne możliwości, lecz aby się ziściły, musiałem podjąć decyzję, że nie będę kontynuował współpracy z Williamsem po tym sezonie. To moja decyzja, która otwiera różne scenariusze na przyszłość, co muszę przemyśleć" - stwierdził krakowianin, który do F1 wrócił po ośmiu latach przerwy.



Ciężko będzie Kubicy zostać w elicie w roli kierowcy wyścigowego, nawet z finansowym wsparciem PKN Orlen. Większość zespołów ma już obsadzone miejsca. Nie znaczy to jednak, że Polak na dobre wypadnie z F1. Nasz zawodnik może zostać kierowcą testowym jednej z ekip. Ogłoszenie decyzji przez Kubicę przykuło uwagę Haasa. Ten zespół podał skład kierowców na następny sezon. W jego barwach ścigać się będą Kevin Magnussen i Romain Grosjean. Haas natomiast bierze pod uwagę Kubicę jako kierowcę rezerwowego.



Reklama

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

"Wszystko jest możliwe. Rozmawiamy z nim" - przyznał szef zespołu Guenther Steiner w serwisie Autosport.com. "Rozmawiam z wieloma osobami, żeby wzmocnić ekipę. Muszę nadal rozmawiać z Robertem, ale nie znam jego innych planów. On ma duże doświadczenie i jest jednym z najlepszych kierowców testowych i na symulatorach. Nigdy z nim nie współpracowałem. Znam za to wielu ludzi, którzy z nim pracowali i wszyscy bardzo go szanują" - dodał.



Z kolei w BBC ukazała się informacja, że Kubica trafi do Racing Point. Podobno szef zespołu Lawrence Stroll chwalił się w padoku, że porozumiał się z naszym zawodnikiem. W tym przypadku również w grę wchodzi rola rezerwowego kierowcy dla Polaka.



Kubica mógłby związać się z Racing Point lub Haasem, a jednocześnie występować w innej serii wyścigowej. Pytanie, czy takie rozwiązanie go interesuje.



"Poświęciłem dużo czasu i energii by wrócić do F1 i chciałbym w niej zostać. Ale najpierw muszę znowu poczuć trochę radości ze ścigania" - podkreślił Kubica.

RK