Heroiczny powrót Roberta Kubicy do ścigania w Formule 1 odbił się szerokim echem w świecie sportów motorowych. Szef zespołu Haas Guenther Steiner ocenił, że polski kierowca może odmienić oblicze ekipy Williamsa.

Williams ma za sobą słaby sezon. Przed nowym wymienił kierowców stawiając na i młodego Brytyjczyka George'a Russella i niezwykle doświadczonego Kubicę.



Polak wykazał się niesamowitą determinacją walcząc o wydawało się nierealny powrót do ścigania w najbardziej prestiżowej serii. Dokonał tego, choć nie odzyskał pełnej sprawności w prawej ręce po wypadku w Ronde di Andora w 2011 roku. Mimo tego zdołał przekonać szefów Williamsa, że może walczyć na torze.

Pod wrażeniem powrotu Polaka do ścigania jest także Guenther Steiner, szef zespołu Haas. Jego zdaniem Kubica może odmienić oblicze ekipy z Grove.

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Robert na pewno zrobi różnicę w Williamsie - ocenił Steiner dla racefans.net.

- Myślę, że to fantastyczne, co zrobił, aby powrócić. Determinacja, jaką wykazał się, żeby znów być w Formule 1, jest niezwykła. Szczerze życzę mu powodzenia. Nie za wiele, żeby nie był przed nami, bo wiemy, jak utalentowanym jest kierowcą. Wiemy, jak radził sobie przed wypadkiem. Tak naprawdę, to szczerze życzę mu powodzenia, gdy będzie z nami rywalizował i wierzę, że spisze się bardzo dobrze - powiedział Steiner.

Pierwszy wyścig nowego sezonu - o Grand Prix Australii w Melbourne - zaplanowano na 17 marca.



