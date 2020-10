Gdy kilka miesięcy temu ogłoszono zmodyfikowany kalendarz Formuły 1 z wyścigiem na Nürburgringu 11 października, od razu pojawiły się wątpliwości związane z pogodą. Okazały się one uzasadnione. Obydwa piątkowe treningi zostały odwołane z powodu fatalnej pogody. Sam tor może i był w stanie przyjąć kierowców, ale z powodu niskiego pułapu chmur, w razie potrzeby nie mógłby wystartować śmigłowiec medyczny. Na szczęście w sobotę i niedzielę aura zlitowała się i kolejne punkty harmonogramu weekendu przebiegły już bez zakłóceń.

To był zatem krótki weekend, jakby zupełnie nieplanowana, wymuszona przez naturę przymiarka do eksperymentalnego, dwudniowego formatu weekendu, który czeka nas na przełomie października i listopada na torze Imola, podczas Grand Prix Emilii-Romanii. Zresztą idea krótszych weekendów cieszy się sporym poparciem w światku Formuły 1.

Niedzielny wyścig przebiegł przy zimnej, choć częściowo słonecznej pogodzie. W końcówce wyścigu nad tor zaczęły nadciągać ciemne chmury, które nie wróżyły nic dobrego, ale kierowcy byli szybsi. Skończyło się na strachu.

Lewis Hamilton wyrównał na Nürburgringu rekord Michaela Schumachera i wygrał swój 91. wyścig w karierze. Przed laty wydawało się, że jest to osiągnięcie, do którego długo nikt się nie zbliży. Czekamy teraz na przekroczenie bariery stu wygranych wyścigów, co powinno nastąpić w przyszłym roku, a potem zobaczymy, kto i kiedy pobije rekord Hamiltona... Ten i kolejne.

Krok po kroku Lewis Hamilton zbliża się do swojego siódmego tytułu mistrza świata, by w ten sposób wyrównać kolejny rekord należący do Schumachera. W niedzielę powiększył przewagę w punktacji nad drugim na mecie Maxem Verstappenem o 6 punktów. Tylko 6, a nie 7, bo Holender wywalczył w końcówce punkt za najszybsze okrążenie.

Można już powoli zacząć przymierzać się do obliczeń, kiedy Hamilton zapewni sobie tytuł. 69 punktów przewagi nad Verstappenem czyli już prawie dorobek możliwy do uzyskania w trzech wyścigach, oznacza na sześć rund przed końcem, że zapewne po Grand Prix Turcji w połowie listopada, a może nawet dwa tygodnie wcześniej na Imoli obrońca tytułu będzie mógł świętować. O ile nie stanie się coś nieprzewidzianego...

Po wyścigu Hamilton otrzymał niezwykły prezent. Mick Schumacher wręczył mu jeden z kasków ojca, siedmiokrotnego mistrza świata. Była to niezwykle wzruszająca scena o symbolicznym znaczeniu - jakby przekazanie insygniów najlepszego kierowcy w historii. Miało to miejsce na niemieckiej ziemi, co też miało swoje znaczenie, a w dodatku na torze, na którym Schumacher nigdy nie wygrał Grand Prix Niemiec, odbywającego się w tamtych latach na Hockenheimie, wygrał za to aż pięć razy Grand Prix Europy na Nürburgringu. Hamilton pojawił się z tym kaskiem na podium, by odebrać trofeum za zwycięstwo w ojczyźnie Schumachera.

Trzeba wspomnieć, że Mick Schumacher miał zadebiutować w miniony weekend w Formule 1 w piątkowym treningu, ale nie pozwoliła na to pogoda. Kolejna okazja dla 21-letniego Niemca najprawdopodobniej dopiero w grudniu w Abu Dhabi.

Daniel Ricciardo zapewnił zespołowi Renault pierwsze od powrotu podium. Zapewne nie byłoby to możliwe, gdyby dojechał do mety Bottas, ale nie ma co gdybać - jest wynik? Jest! Bottas tymczasem nie ukończył swojego jubileuszowego 150. startu z powodu defektu samochodu.

Ricciardo stanął na podium po raz pierwszy od Grand Prix Monako w maju 2018 i miło było znów oglądać jego spontaniczną radość. Mało kto umie cieszyć się tak, jak Australijczyk.

Wyścig stał pod znakiem licznych awarii samochodów. Okazało się, że samochody Formuły 1 nie za bardzo chyba lubią ściganie przy temperaturze powietrza 10 stopni...

Teraz czeka nas weekend przerwy, a za niespełna dwa tygodnie Formuła 1 powróci po 23 latach do Portugalii, debiutując na torze Autodromo Internacional do Algarve, niedaleko miasta Portimão, w południowo-zachodnim zakątku kraju. Będzie to kolejny w tym roku, drugi po Mugello tor, na którym Formuła 1 zagości po raz pierwszy, nie licząc testów. Nowy tor zawsze jest ekscytującym wyzwaniem dla wszystkich.

