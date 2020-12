O ile rekonwalescencja Romaina Grosjeana przebiega poprawie, to Francuz nie może być pewny kto zorganizuje dla niego pożegnalny test. 34-latek po obecnym sezonie nie będzie już występował w F1, a Haas nie umożliwi mu ostatniego powrotu na tor.

Romain Grosjean szczęśliwie wyszedł cało po bardzo groźnie wyglądającym wypadku podczas pierwszego GP na torze Sakhir. Pojazd Francuza wpadł w bariery zabezpieczające tor i momentalnie zapłonął. Kierowcy udało się go opuścić dopiero po niemal 30 sekundach, jednak nie odniósł on poważniejszych obrażeń.



- Moje rękawice szybko zrobiły się czarne, a ja poczułem ból. Podniosłem się jednak i udało mi się wydostać - relacjonował próbę ucieczki z bolidu Grosjean.

Kierowca wczoraj opublikował pierwsze zdjęcia po zdjęciu opatrunku z prawej ręki i zapewnił, że jest "super szczęśliwy".



Grosjean z powodu urazu dłoni nie był jednak w stanie wystąpić podczas minionego GP Sakhiru i również nie będzie się ścigał w czasie najbliższego wyścigu w Abu Zabi. 34-latek po tym sezonie żegna się również z F1 i jak informuje "Motorsport-total" chciałby jeszcze powrócić na tor.



Jego obecny zespół Haas nie ma jednak możliwości przeprowadzenia pożegnalnego testu dla Grosjeana: - Mamy kilka starych pojazdów, ale brakuje w nich jednostek napędowych. Z tego powodu nie możemy zoorganizować ostatniego przejazdu dla niego - stwierdził szef Haasa Guenther Steiner w rozmowie z portalem "Motosport-total".



- O wiele bardziej prawdopodobne jest to, że ostatni raz pojedzie w bolidzie Ferrari, podczas jakiś zawodów. W ich przypadku będzie to o wiele łatwiejsze. Ferrari ma specjalny dział, który wypożycza starsze pojazdy. Póki co musi się on w pełni wyleczyć, a potem podejmiemy decyzję kiedy spędzi on ostatni dzień w bolidzie F1 - dodał.



W bolidzie Haasa francuskiego kierowcę zastąpił na ostatnie GP w tym sezonie Pietro Fittipaldi. Grosjean prawdopodobnie w przyszłym sezonie będzie występował w wyścigach długodystansowych.



