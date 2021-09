Bolid japońskiego kierowcy został tuż przed startem zepchnięty do alei serwisowej. Ostatecznie nie zdołał on wystartować. Powód nie jest znany.



Tsunoda zajął w sobotnim sprincie, ustalającym jednocześnie kolejność startu w niedzielę 16. pozycję. Tuż po starcie tegoż sprintu doszło do incydentu wyścigowego z udziałem jego oraz Roberta Kubicy. Młodszy z dwójki zahaczył bolidem o tylne koło maszyny Polaka i doprowadził do jej obrócenia. Sędziowie nie znaleźli podstaw do tego, by wymierzyć mu karę.



Grand Prix Włoch trwa. Relację "na żywo" śledzić można tutaj.



TC

Reklama