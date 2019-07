Kierowcy Ferrari sprawili niespodziankę w trzeciej serii treningowej na torze Silverstone przed niedzielnym Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1. Najszybszy był Charles Leclerc przed Sebastianem Vettelem. Ostatni czas wykręcił Robert Kubica z Williamsa.

Kierowcom rywalizację utrudniała pogoda i padający deszcz, przez który stracili początkową fazę treningu, chowając się w garażach i zmieniając opony. Najlepszy czas Leclerca to 1.25,905. Vettel był wolniejszy od kolegi z zespołu zaledwie o 0,026 s.

Niepokonana w tym sezonie ekipa Mercedesa musiała zadowolić się trzecim i szóstym miejscem. Lider Grand Prix Lewis Hamilton stracił do Leclerca 0,049 s, a Valtteri Bottas - 0,551 s.

Kierowców Mercedesa rozdzieliły bolidy Red Bulla, w których Pierre Gasly był zdecydowanie szybszy niż Max Verstappen.

Kierowcy Williamsa znacznie odstawali od reszty stawki. 19. George Russell stracił do zwycięzcy 3,160 s, a do wyprzedzającego go Sergio Pereza ponad 1,4 s. Kubica był wolniejszy od Russella o 0,385 s.



W dwóch piątkowych sesjach treningowych Kubica zajmował ostatnie i przedostatnie miejsce. W drugim treningu wyprzedził Russella, który miał awarię skrzyni biegów.

Treningi w piątek wygrywali Gasly z Red Bulla i Bottas z Mercedesa.



Dziś o 15 odbędą się kwalifikacje, a w niedzielę o 15.10 rozpocznie się wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii.



W klasyfikacji mistrzostw świata prowadzi Hamilton - 197 pkt, przed Bottasem - 166, a trzeci jest Verstappen - 126. Kubica, podobnie jak Russell, pozostaje bez punktów.

Przebieg sesji treningowej:

13.00 - kończymy trzeci trening! Najszybszy Charles Leclerc. Ostatni Robert Kubica



12.58 - Polak jeszcze się poprawił o 0,115 s



12.56 - Kubica poprawił swój czas, do lidera traci 3,660 s, a do przedostatniego Russella dokładnie pół sekundy



12.54 - a na czele dwa bolidy Ferrari. Do Leclerca dołączył Vettel, który traci tylko 0,026 s do kolegi z zespołu



12.52 - ostatni w stawce Kubica traci 3,919 s do prowadzącego Leclerca

Zdjęcie Robert Kubica za kierownicą / AFP

12.51 - drugi Hamilton traci do kierowcy Ferrari 0,226 s, a trzeci Bottas - 0,553 s



12.50 - a jednak, Leclerc wykręca najlepszy czas - 1.25,905



12.50 - nic nie zmienia się na czele klasyfikacji



12.43 - Hamilton ponownie szybszy od Bottasa, a trzeci jest Max Verstappen z Red Bulla. Kubica znów ostatni



12.42 - Bottas zmienił na prowadzeniu Hamiltona. Za Mercedesami bolidy Ferrari, a w nich Leclerc i Sebastian Vettel



12.42 - Kubica znów przedostatni, o 0,126 s przed Russellem



12.40 - a teraz Polak już za kolegą z Williamsa



12.40 - Kubica lepszy już tylko od Russella



12.39 - na drugą pozycję wskakuje Leclerc o 0,179 s za Hamiltonem



12.38 - na czele już dwa Mercedesy. Najszybszy jest Hamilton, który o 0,459 s wyprzedza Bottasa



12.35 - najlepszy czas ma teraz Charles Leclerc z Ferrari 1.27,446



12.34 - warunki na Silverstone już lepsze, kierowcy zmienili opony



12.30 - wielu kierowców wciąż w garażach, tylko trzech ma zmierzone czasy okrążeń



12.25 - trzeci czas ma na razie Kubica, 10,990 s za Russellem



12.25 - Russell wciąż z najlepszym czasem. 3,613 s traci do niego Valtteri Bottas

12.24 - faworyt gospodarzy znów w alei serwisowej



12.23 - Hamilton depcze po piętach Kubicy na torze



12.20 - zawodnicy wracają na tor, pojawił się między innymi lider Grand Prix Lewis Hamilton



12.18 - na torze Silverstone wciąż niewiele się dzieje. Kierowcy za kierownicą gotowi do jazdy, ale wciąż czekają na poprawę pogody

12.14 - z powodu opadów kierowcy pochowali się do swoich garaży, tor opustoszał



12.13 - Kubica także poza torem, trwa między innymi wymiana opon



12.11 - Tymczasem Russell zjechał do alei serwisowej. Samochód już w garażu



12.10 - Robert Kubica już w akcji



12.08 - niestety zaczyna lekko padać na Silverstone



12.06 - Russell jako pierwszy przejechał pełne okrążenie pomiarowe, z czasem 1.31,810.



12.03 - George Russell z Williamsa już chyba uporał się ze skrzynią biegów, bo pojawił się na torze



12.01 - kolejni kierowcy wyjeżdżają na tor



12.00 - zaczynamy!

WS