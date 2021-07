Formuła 1. Grand Prix Wielkiej Brytanii szansą dla Hamiltona

F1

Wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, to szansa dla Lewisa Hamiltona, by zmniejszyć stratę do prowadzącego w klasyfikacji mistrzostw świata Holendra Maxa Verstappena. Brytyjczyk na torze Silverstone wygrywał dotychczas już siedem razy. Nową formę będą mieć kwalifikacje.

