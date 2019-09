Charles Leclerc z Ferrari okazał się bezkonkurencyjny podczas trzeciej sesji treningowej przed Grand Prix Singapuru. Monakijski kierowca osiągnął czas 1:38.19. Najgorszy rezultat należał do Roberta Kubicy, który stracił do zwycięzcy 3.76 sekundy.

W klasyfikacji po trzecim treningu niżej od Polaka znalazł się tylko Daniił Kwiat. Kierowca Toro Rosso miał problemy z bolidem i nie zdołał pokonać okrążenia pomiarowego. Jego mechanicy walczą teraz z czasem, by umożliwić mu występ w kwalifikacjach.

Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton (+ 0.2 sekundy), a podium zamknął partner Leclerca z drużyny - Sebastian Vettel (+ 0.61 sekundy).



Na drugim treningu w piątek Polak także był ostatni. Najszybciej z kolei jechał broniący tytułu lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes).

Pięciokrotny mistrz świata pokonał okrążenie w czasie 1.38,773. Polak, który w czwartek ogłosił, że nie przedłuży po tym sezonie umowy z Williamsem, stracił do Hamiltona 3,404 s. Partner Kubicy z teamu Brytyjczyk George Russell był 18. - 2,672 s straty do rodaka.

Drugi czas miał najlepszy w pierwszej sesji Holender Max Verstappen (Red Bull), który okazał się wolniejszy od Hamiltona o 0,184. Ta dwójka dyktowała na tym treningu tempo, bowiem trzeci Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari) był już gorszy od Brytyjczyka o 0,818 s.

Fin Valtteri Bottas (Mercedes), który w pierwszej sesji miał wypadek, zajął czwarte miejsce, natomiast nękany problemami ze skrzynią biegów reprezentant Monako Charles Leclerc uzyskał szósty wynik.

Niedzielny wyścig w Singapurze rozpocznie się o godz. 14.10 czasu polskiego.

Przebieg trzeciego treningu przed GP Singapuru:

13.00 - Koniec czasu! Najlepszy w tej sesji treningowej był Leclerc! Kubica zajął ostatnie miejsce, a czasu nie odnotował tylko Kwiat.

12.55 - Przed nami ostatnie pięć minut trzeciego treningu!



12.54 - Kubica znów spadł na ostatnią lokatę wśród sklasyfikowanych kierowców. Bez czasu pozostał tylko Kwiat.



12.53 - Hamilton wskakuje na drugą lokatę, tracąc do Leclerca 0.2 sekundy.



12.52 - Kubica przesunął się o jedną lokatę. Polak zajmuje 18. miejsce.



12.48 - Błąd Lewisa Hamiltona przy wyjeździe z alei serwisowej. Bolid Brytyjczyka obrócił się wokół własnej osi, na szczęście 34-latek zdołał bezpiecznie wrócić na tor.



12.44 - Cóż za wyczyn Leclerca! Kierowca Ferrari pobił rekord wszystkich trzech sektorów, wykręcając rezultat 1.38.19 i wyprzedził drugiego Bottasa o 0.97 sekundy.



12.43 - Russell osiągnął dobry rezultat i wskoczył na 12. lokatę.



12.42 - Bottas wskakuje na pierwsze miejsce! Osiągnął czas 1:39.17.



12.40 - Do końca sesji pozostało nieco ponad 19 minut. Kubica nie wyjechał ponownie na tor.



12.38 - Wracamy do rywalizacji!

12.36 - Zawodnicy wciąż nie wrócili do rywalizacji. Sprzątanie szczątków w okolicach zakrętu numer 21 wciąż trwa.



12.32 - Czerwona flaga. Z toru zbierane są pozostałości po kontakcie bolidu Sergio Pereza z bandą.



12.31 - Verstappen jako ostatni pojawił się na torze.



12.30 - Kubica jedzie na nowym komplecie miękkich opon.

12.28 - George Russell za Kubicą. Brytyjczyk zajmuje na ten moment ostatnie miejsce i traci do Polaka 0.86 sekundy.



12.27 - Tylko trzech kierowców wciąż nie pokonało okrążenia pomiarowego. Są to: Daniił Kwiat oraz Max Verstappen.



12.21 - Daniił Kwiat z powodu problemów z bolidem musiał opuścić tor.



12.19 - Z garażu wyjechał już Robert Kubica! Polak osiągnął jak dotąd najgorszy rezultat - traci do Leclerca 4.8 sekundy.

12.17 - Kolejnym liderem został Charles Leclerc z Ferrari - 1:39.4.



12.13 - Najlepszy wynik na ten moment należy do Valtteriego Bottasa. Kierowca Mercedesa wykręcił czas 1:40.9.

12.12 - Zawodnicy w końcu pojawili się na torze. Jednym z pierwszym był Kimi Raikkonen.



12.05 - Kierowcy nie za bardzo kwapią się, aby wyjeżdżać na to. Ostatnie przygotowania w alejach serwisowych.



12.00 - Zaczynamy!