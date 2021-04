Max Verstappen wygrał Grand Prix Emilii-Romanii! Kierowca Red Bulla wyprzedził Lewisa Hamiltona oraz Lando Norrisa, który wywalczył drugie podium w karierze. Tuż za podium wyścig ukończyły dwa samochody Ferrari. Zawodów nie ukończył Valtterii Bottas po zderzeniu z George'm Russellem.

Tuż przed startem GP Emilii-Romanii nad torem w Imoli rozpoczęły się opady deszczu. Warunki na torze były zatem ciężkie i już podczas okrążenia formującego Charles Leclerc zaliczył obrót.

Wyścig rozpoczął się bardzo emocjonująco i błyskawicznie Max Verstappen wyprzedził Lewisa Hamiltona. Anglik uszkodził przednie skrzydło i przekazał przez radio, że według niego został zepchnięty z toru.



Równie szybko na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Nicholas Latifi rozbił swój bolid po zderzeniu z Nikitą Mazepin.



Zawody nadal był emocjonujące i z toru wypadł także Hamilton. Anglik zdołał jednak wrócić do stawki i po chwili zjechał do alei serwisowej.



Poważny wypadek zaliczyli również Valtteri Bottas i George Russell. Po zderzeniu oba bolidy wypadły z toru i na torze pojawiła się czerwona flagi. Zawodnicy byli wściekli, co w dosadnych słowach przekazali przez radio.



Wypadek był na tyle poważny, że wyścig musiał zostać przerwany na 34. okrążeniu.



Po kilkunastu minutowej przerwie wyścig wznowiono. Kierowcy ruszyli do startu, ustawiając się w następującej kolejności - z przodu Verstappen - przed Leclerkiem, Norrisem, Perezem i Sainzem. Hamilton zajmował dopiero ósme miejsce.



Restart nie był łaskawy dla Pereza, który wypadł z toru i zakopał się w żwirze. Spadł z czwartej na 14. pozycję. W górę piął się za to Hamilton, szybko awansując na czwarte miejsce.

Brytyjczyk nie zatrzymywał się i osiem okrążeń przed końcem wyprzedził także Leclerca, awansując na trzecią pozycję.



Później Hamilton przez dłuższy czas toczył fantastyczny bój z Lando Norrisem. Kierowca McLarena długo się bronił, lecz trzy "kółka" przed końcem musiał oddać miejsce Hamiltonowi.

Dzięki szalonej pogoni Hamilton finiszował na drugim miejscu, tuż za plecami Verstappena. Na trzeciej pozycji wyścig ukończył Lando Norris. Tuż za podium finiszowali obaj kierowcy Ferrari - Charles Leclerc i Carlos Sainz.



Wyniki wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Emilii-Romanii na torze Imola we Włoszech:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 2:02.34,598

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 22,000 s

3. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 23,702

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 25,579

5. Carlos Sainz jr (Hiszpania/Ferrari) 27,036

6. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) 52,220

7. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 51,909

8. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 52,818

9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1.04,772

10. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 1.05,704

11. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) 1.06,561

12. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 1.07,151

13. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri) 1.18,184

14. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 okr.

15. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin) 2 okr.

16. Mick Schumacher (Niemcy/Haas) 2 okr.

17. Nikita Mazepin (Rosja/Haas) 2 okr.

niesklasyfikowani: Nicholas Latifi (Kanada/Williams), George Russell (W. Brytania/Williams), Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes)

Klasyfikacja generalna kierowców:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 44 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 43

3. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 27

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 20

5. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 16

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/Ferrari) 14

7. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) 14

8. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 10

9. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 7

10. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 4

11. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 2

12. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri) 2

13. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 1

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 60 pkt

2. Red Bull 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. Aston Martin 7

6. AlphaTauri 6

7. Alfa Romeo 2

8. Alpine 1