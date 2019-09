Lewis Hamilton z Mercedesa był najszybszy na drugim treningu na ulicznym torze Marina Bay przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Ostatni czas wykręcił Robert Kubica z Williamsa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubica o odejściu z Williamsa (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

W rozegranej tego samego dnia pierwszej sesji treningowej Kubica niespodziewanie zajął 17. miejsce. Ostatni w stawce był jego kolega z zespołu George Russell. Polak miał nad nim 0,6 s przewagi. W czwartek nasz kierowca ogłosił, że po zakończeniu obecnego sezonu kończy współpracę z Williamsem.

Reklama

Na drugim treningu nie było już tak dobrze. To Kubica zajął ostatnią pozycję ze stratą 3,404 s do Hamiltona. Do 18. Russella Polak stracił 0,732 s.

Drugi czas na drugim treningu wykręcił Max Verstappen z Red Bulla (+ 0,184 s), a trzeci był Sebastian Vettel z Ferrari (+ 0,818 s).



Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Najlepszy czas na pierwszym treningu uzyskał Verstappen, który minimalnie wyprzedził Vettela. Trzecie miejsce zajął Hamilton.



Pecha mieli Valtteri Bottas (Mercedes) i Charles Leclerc (Ferrari). Pierwszy z wymienionych rozbił bolid o bariery ochronne. Natomiast Monakijczyk, który wygrał dwa ostatnie wyścigi, miał problemy ze skrzynią biegów, przez co stracił niemal cały trening.



Relacja z drugiego treningu:

16.00 - koniec treningu. Hamilton najszybszy, Kubica ostatni



15.56 - Hamilton ma kłopoty z oponami i jest proszony do alei serwisowej



15.53 - Romain Grosjean z ekipy Haas też otarł się o bandę



15.49 - druga seria treningowa powoli zbliża się do końca, na torze niemal wszyscy kierowcy



15.45 - lider Grand Prix Lewis Hamilton z najszybszym czasem jak dotąd



15.36 - po dłuższej przerwie na torze znów pojawili się Kubica oraz Russell

15.33 - nic nie zmienia się na czele stawki, Kubica wciąż z ostatnim czasem

15.26 - przewaga Hamiltona i Verstappena na resztą stawki ogromna, trzeci Sebastian Vettel traci do lidera 0,818 s



15.22 - Lance Stroll z Racing Point miał kłopoty i poważnie otarł się o bandę

15.15 - Robert Kubica już z ostatnim czasem

15.12 - drugi jest Max Verstappen z Red Bulla ze stratą 0,184 s do Hamiltona

15.11 - na prowadzenie Lewis Hamilton z Mercedesa z czasem 1.38,773

15.06 - Kubica obecnie z 16. czasem ze stratą 2.234 s do lidera

15.02 - na torze obecnie tylko dwaj kierowcy Williamsa na świeżych oponach

15.01 - Kubica z 18. czasem, tuż przed Polakiem Russell

14.57 - tak Albon zderzył się ze ścianą

14.55 - Max Verstappen z Red Bulla wskoczył na drugie miejsce. Jego strata do prowadzącego Hamiltona wynosi 0,703. 14.54 - Hamilton jeszcze poprawił swój czas - 1.39,991.

14.51 - Alexander Albon z Red Bulla nie opanował bolidu na jednym z zakrętów i uderzył w bariery ochronne. Bolid został lekko uszkodzony. Albion stracił elementy przedniego skrzydła i musiał zjechać do alei serwisowej.

14.47 - Leclerc jako jedyny z całej stawki nie zaliczył jeszcze okrążenia pomiarowego.

14.45 - Kubica spadł na 17. miejsce (strata 3,220), a Russell jest teraz 12. (2,493).

14.44 - szybko zmienia się czołówka. Teraz liderem jest Lewis Hamilton z Mercedesa (1.40,685).

14.42 - zgodnie z przewidywaniami Russell szybko stracił prowadzenie. Najlepszym wynikiem może obecnie pochwalić się Sergio Perez z Racing Point (1.41,406).

14.40 - na torze są faworyci. Wkrótce zapewne Russell pożegna się z fotelem lidera.

14.39 - Kubica z czwartym wynikiem. Stracił do Russella 0,676 s. Obaj kierowcy Williamsa jadą na miękkich oponach.

14.38 - rzadko spotykany widok. Na prowadzeniu mamy Russella z wynikiem 1.43,229.

14.36 - pierwszym liderem jest Raikkonen, który uzyskał czas 1.43,996.

14.35 - Kubica i Russell wyjechali na okrążenie instalacyjne.

14.32 - Kimi Raikonen i Antonio Giovinazzi jako pierwsi pojawili się na torze.

14.31 - Kubica zasiada za kierownicą.

14.30 - bolid Bottasa gotowy do jazdy. W samochodzie Leclerca wymieniono skrzynię biegów.

14.30 - zaczynamy!