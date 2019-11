Formuła 1. GP Brazylii - Robert Kubica wrócił za kierownicę w drugiej sesji treningowej - trwa

Robert Kubica, którego w pierwszej piątkowej sesji zastąpił za kierownicą bolidu Williamsa Nicholas Latifi, wrócił do rywalizacji na drugim treningu przed GP Brazylii. Już na jednym z pierwszych okrążeń miał jednak wypadek, bardzo uszkodził bolid i zakończył swój udział w treningu! Śledź przebieg zmagań najlepszych kierowców świata razem z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica o Brazylii: Zawsze ten tor oferował ciekawe wyścigi (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!

Reklama

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Na pierwszym treningu najlepszy czas uzyskał Alexander Albon (1:16.142). Kierowca Red Bulla mógł jednak mówić o dużym pechu - na kilka minut przed końcem sesji wypadł z toru i uderzył w bandę, przez co uszkodził przednią część swojego bolidu. Na torze natychmiastowo pojawiła się czerwona flaga, która obowiązywała już do końca zmagań, co pokrzyżowało plany wielu kierowców.

Rywalizację bardzo utrudniał kierowcom padający deszcz - to właśnie jego ofiarą padł Albon. Mokry asfalt w połączeniu z oponami typu slick spowodował utratę przyczepności, czego doświadczył także jego zespołowy kolega - Max Verstappen.

Drugie miejsce podczas pierwszego treningu zajął Valtteri Bottas z Mercedesa (1:16.693), a podium uzupełnił przedstawiciel Ferrari - Sebastian Vettel (1:17.041). George Russell uplasował się na dobrej 11. pozycji, a Lafiti był ostatni wśród zawodników, którzy zaliczyli okrążenie pomiarowe. (Więcej na temat pierwszego treningu przeczytasz TUTAJ ).

Relacja na żywo z pierwszego treningu przed GP Brazylii:

19.21 - Na czele dwa bolidy Ferrari. Najlepszy czas wykręcił Sebastian Vettel (1:09.570).

19.19 - Charles Leclerc nowym liderem!



19.18 - George Russell zajmuje przedostatnią lokatę.



19.16 - Na prowadzeniu Lewis Hamilton z czasem 1:09.938.

19.12 - Wracamy do rywalizacji!



19.10 - Wciąż obowiązuje czerwona flaga.



19.08 - Tak wyglądała kraksa naszego kierowcy:

19.05 - Polak poza torem! Kubica stracił panowanie nad bolidem i uderzył w bandę! Auto zostało mocno uszkodzone. Nasz kierowca opuścił kokpit, a na torze pojawiła się czerwona flaga.



19.04 - Kubica wyjechał na tor w twardej mieszance.



19.04 - Na prowadzeniu Valtteri Bottas (Mercedes).



19:01 - Jako pierwszy na torze pojawił się Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo.



19.00 - Zaczynamy!



18.58 - Opady deszczu już ustąpiły. Tor wydaje się być suchy.



18.56 - Stajnia Williamsa potwierdza, że to Robert Kubica wystąpi w drugiej sesji treningowej.