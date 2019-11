Robert Kubica zajął przedostatnie miejsce w sobotnich kwalifikacjach przed GP Brazylii. Gorszy był tylko Carlos Sainz, który z powodu problemów z silnikiem nie zdołał pokonać okrążenia pomiarowego. Najlepszy był Max Verstappen (Red Bull Racing), na drugiej lokacie uplasował się Sebastian Vettel (Ferrari), a podium zamknął Lewis Hamilton (Mercedes).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kiedy Robert Kubica powie o swojej przyszłości? (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Reklama

Verstappen był bezkonkurencyjny podczas kwalifikacji. Holender zwyciężył we wszystkich trzech częściach zmagań o pole position. Kubica został wyeliminowany już po Q1. Polak zanotował najgorszy rezultat, lecz zajął przedostatnie miejsce. Na 20. miejscu sklasyfikowany został Sainz, który wprawdzie wyjechał na okrążenie wyjazdowe, lecz zgłosił problemy z silnikiem i zjechał do garażu, którego nie opuścił już do końca Q1.

Kierowca Ferrari Charles Leclerc zajął czwarte miejsce, lecz wystartuje w niedziele z 14. pozycji. Monakijczyk został ukarany przez wymianę jednostki napędowej w jego bolidzie.



Relacja na żywo z kwalifikacji przed GP Brazylii:

20.02 - Oficjalne wyniki kwalifikacji:

20.01 - Verstappen po raz drugi w swojej karierze wystartuje z pole position! Holender sprawił prezent urodzinowy swojemu szefowi!



20.01 - Vettel drugi, Hamilton trzeci!



20.00 - Verstappen poprawił swój czas!



20.00 - Koniec czasu! Kto zgarnie pole position?!



19.59 - Wszyscy zawodnicy są na okrążeniach wyjazdowych.



19.58 - Kierowcy opuszczają aleję serwisową, by pokonać ostatnie okrążenia pomiarowe.



19.55 - Przed nami niecałe pięć minut zmagań.



19.54 - Verstappen na prowadzeniu - 1:07.623. Czy ktoś jest w stanie zatrzymać dzisiaj Holendra?

19.53 - Fenomenalny czas Vettela - 1:07.631.

19.52 - Jako pierwszy czas odnotował jednak Raikkonen, Brytyjczyk szybko objął jednak prowadzenie.



19.51 - Hamilton rozpoczął okrążenie pomiarowe.



19.49 - Pierwsi kierowcy opuszczają garaże.



19.48 - Rozpoczynamy Q3!

19.42 - Oficjalne wyniki drugiej części kwalifikacji:

19.41 - Wyeliminowani zostali: Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Antonio Giovinazzi, Daniel Riccardio, Lando Norris.



19.41 - Ostatni kierowcy przekraczają linię mety.



19.40 - Koniec czasu w Q2!



19.40 - Sytuacja szybko została jednak opanowana.



19.40 - W drugim sektorze pojawiła się żółta flaga!



19.38 - Zagrożeni kierowcy walczą o poprawę czasów.



19.35 - Przed nami ostatnie pięć minut Q2!



19.34 - Norris i Raikkonen byli bliscy nieprzyjemnego zajścia w alei serwisowej.

19.33 - Verstappen na czele!



19.30 - Leclerc jako jedyny jedzie na pośredniej mieszance i osiąga drugi czas!



19.26 - Jako pierwsi na torze zameldowali się kierowcy Mercedesa.



19.25 - Rozpoczynamy Q2!

19.19 - Oficjalne wyniki Q1.

19.18 - Z dalszej rywalizacji zostali wykluczeni: Carlos Sainz, Robert Kubica, George Russel, Lance Stroll oraz Daniił Kwiat.



19.18 - Ostatni czas Kubicy - 1:10.614.



19.18 - Koniec czasu!



19.17 - Kierowcy pokonują ostatnie okrążenia w Q1.



19.16 - Kubica na okrążeniu wyjazdowym.



19.13 - Pięć minut do końca Q1!



19.11 - Kubica wciąż z najgorszym czasem. Okrążenia pomiarowego nie pokonał tylko Carlos Sainz, który zgłosił problemy z silnikiem.

19.10 - Fantastyczne okrążenie Maxa Verstappena - 1:08.242!

19.08 - Niezły początek Polaka - jego pierwszy rezultat to 1:10.751.

19.06 - Kubica wrócił na tor w nowym zestawie miękkich opon.



19.05 - Teraz na czele Daniił Kwiat.

19.04 - Russell jako pierwszy pokonał okrążenie pomiarowe - jego czas to 1:10.688.

19.02 - Polak wrócił do alei serwisowej. Z garażu wyjechał natomiast George Russell.



19.01 - Robert Kubica wyjeżdża na tor jako pierwszy!

19.00 - Zaczynamy Q1!