Max Verstappen wygrał pasjonującą walkę z Lewisem Hamiltonem i w niedzielnym wyścigu wystartuje z pole position. Z drugiej linii pojadą Valtteri Bottas oraz Charles Leclerc.

Losy pole position ważyły się do samego końca. Ostatecznie Verstappen okazał się minimalnie szybszy i to on wygrał kwalifikacje, tuż przed Hamiltonem.



Trzecie miejsce zajął Bottas z Mercedesa, a czwarte Charles Leclerc z Ferrari. Długo bliski startu z drugiej linii był Pierre Gasly z AlphaTauri, który ostatecznie musi zadowolić się piątą pozycją. To i tak znakomite osiągnięcie.



Verstappenowi nie pomoże jednak jego kolega z Red Bulla Sergio Perez. Meksykanin spisał się poniżej oczekiwań.





Verstappen z pole position

Na Q2 zakończyli rywalizację kierowcy Alfy Romeo, gdzie kierowcą testowym jest Robert Kubica. Kimi Raikkonen zajął 12. miejsce, a Antonio Giovinazzi był 14. Niespodziewanie w tej fazie kwalifikacji odpadł też nowy kierowca Red Bulla Sergio Perez.



Sensacją było dopiero 18. miejsce Sebastiana Vettela, który kwalifikacje zakończył już na Q1. Z pewnością nie na to liczył były mistrz świata, zmieniając Ferrari na Aston Martina.





Zdjęcie Max Verstappen /VALDRIN XHEMAJ /PAP/EPA

