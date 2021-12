Hamilton (Mercedes) ruszy z pole position po raz 103. w karierze - jest pod tym względem zdecydowanym rekordzistą wszech czasów. W sobotę w pierwszych w historii kwalifikacjach na ulicznym torze nad Morzem Czerwonym Brytyjczyk pokonał okrążenie w czasie 1.27,511. Drugi rezultat miał jego kolega z teamu Fin Valtteri Bottas - 0,111 s straty.

Verstappen (Red Bull) miał wynik o 0,142 s gorszy od Hamiltona. Tuż przed zakończeniem ostatniej sesji kwalifikacyjnej Holender notował bardzo dobre czasy na poszczególnych sektorach, ale popełnił błąd i jego bolid uderzył w bandę na jednym z zakrętów. Verstappen nie odniósł żadnych obrażeń, ale nie mógł kontynuować jazdy.

To rozstrzygnięcie jest niezwykle cenne dla siedmiokrotnego mistrza świata Hamiltona. W klasyfikacji generalnej traci on do Holendra osiem punktów, a w niedzielę stanie przed szansą zmniejszenia tego dystansu lub nawet objęcia prowadzenia przed ostatnim w tym sezonie wyścigiem - GP Abu Zabi 12 grudnia.

Na 10. pozycji kwalifikacje ukończył kierowca Alfa Rome Racing Orlen - Włoch Antonio Giovinazzi. Jego partner z teamu Fin Kimi Raikkonen był dwunasty.