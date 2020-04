Formuła 1. Giovinazzi może się ścigać przy pustych trybunach

Włoch Antonio Giovinazzi, zawodnik zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen, gdzie kierowcą rezerwowym i testowym jest Robert Kubica, pozytywnie ocenił plan rozpoczęcia sezonu przy pustych trybunach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica o startach w DTM: Te mistrzostwa będą bardzo trudne. Wideo INTERIA.TV

Taką deklarację złożył podczas wywiadu udzielonego brytyjskiemu Sky Sports.

Reklama

"Obecnie najważniejsze jest zrobić wszystko co możliwe, aby sezon się rozpoczął. Oczywiście z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Jedna z opcji przewiduje wyścigi bez publiczności, jestem za nią, gdyż inaczej z powodu pandemii koronawirusa nie ruszymy do końca roku" - powiedział włoski kierowca.

Giovinazzi dodał, że tylko takie tymczasowe rozwiązanie może umożliwić rozpoczęcie rywalizacji. "Pandemia wcześniej czy później wygaśnie, nasi fani wrócą na trybuny, a teraz będą chociaż mogli nas dopingować zdalnie" - dodał.

Projekt rozpoczęcia sezonu bez publiczności na trybunach deklaruje koncern Liberty Media, właściciel Formuły 1. Aby do minimum zmniejszyć zagrożenie koronawirusem, ograniczona ma być także ilość personelu technicznego pracującego w trakcie wyścigu. Dodatkowo Liberty Media przewidują w kilku przypadkach rozgrywanie poszczególnych rund tydzień po sobie, praktycznie bez przerw. Tak ustawiony kalendarz - zdaniem projektodawców - pozwoli do końca roku rozegrać od 15 nawet do 18 wyścigów.

Rozgrywaniu wyścigów bez publiczności kategorycznie sprzeciwia się natomiast dwóch działaczy: były prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) Brytyjczyk Max Mosley i wieloletni szef Formuły Bernie Ecclestone. Obaj skrytykowali ten pomysł. "Wyścigi bez kibiców na trybunach nie mają najmniejszego sezonu, kierowcy jeżdżą dla fanów, a nie tylko dla siebie. Do tego wyścigi bez kibiców byłyby katastrofą finansową dyscypliny" - powiedział ostatnio Mosley.

Obaj uważają, że jedynym rozwiązaniem jest całkowite odwołanie sezonu 2020. "Formułę 1 powinno się odwołać. I to cały sezon, gdyż nikt nie wie, co się wydarzy za kilka dni, a tym bardziej za kilka tygodni. Nikt rozsądny nie będzie organizował przecież wydarzeń, które mogą grozić rozszerzeniem pandemii" - twierdzi Ecclestone.

Rozszerzająca się na świecie pandemia koronawirusa spowodowała, że odwołano lub przełożono na inny termin już dziewięć pierwszych wyścigów. Ostatnio w planach Liberty Media było rozpoczęcie rywalizacji w połowie czerwca od wyścigu o Grand Prix Kanady w Montrealu, ale ten także został odwołany.

Wcześniej taki los spotkał imprezy w Australii, Bahrajnie, Wietnamie, Chinach, Holandii, Hiszpanii, Monako i Azerbejdżanie. Kolejne w kalendarzu są GP Francji (28 czerwca) i Austrii (5 lipca), ale ich organizacja także stoi pod znakiem zapytania.

Zdjęcie Nowy bolid, w tle Antonio Giovinazzi i Kimi Raikkonen / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

wha/ co/