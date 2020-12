Piątkowa sesja treningowa przed GP Sakhir zakończyła się zwycięstwem George'a Russella, który pojawił się w bolidzie Mercedesa za Lewisa Hamiltona. Na zmienionej konfiguracji toru dobrze poradzili sobie również kierowcy Red Bulla. Max Verstappen zajął drugie miejsce, natomiast podium zamknął Alexander Albon.

Kierowcy F1 powrócili na tor Sakhir, jednak tym razem ma on zmienioną konfigurację ze zmniejszoną liczbą zakrętów, przez co jest o wiele krótszy. Najlepszy wynik w pierwszej sesji treningowej osiągnął George Russell, który w czasie GP będzie występował w bolidzie Mercedesa.



Zmiany w ekipie z Brackley zostały spowodowane pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u Lewisa Hamiltona. Russell zastąpił tegorocznego mistrza F1 w Mercedesie, a miejsce Anglika w bolidzie Williamsa zajął natomiast Jack Aitken. Do roszad doszło również w Haasie - Pietro Fittipaldi zastąpił Romaina Grosjeana.



Dla 22-latka była to ogromna szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności. Russell występował bowiem wcześniej w jednym z najgorszych bolidów w stawce. Debiut w pojeździe Mercedesa może natomiast zaliczyć do udanych. Anglik wygrał pierwszą sesję treningową i swoje najlepsze okrążenie pokonał w 0.54,546 sekundy.





Taki układ toru - ze zmniejszoną ilością zakrętów i trzema długimi prostymi - promuje bolidy z najmocniejszym silnikiem w stawce. Nic więc dziwnego, że kolejne miejsca na podium zajęli Max Verstappen i Alexander Albon. Dopiero na 4. miejscu uplasował się natomiast kolejny kierowca Mercedesa - Valtteri Bottas.



Mając na uwadze taką konfigurację całkiem nieźle w pierwszej sesji spisali się zawodnicy Ferrari, które w bieżącym sezonie często miewało problemy z prędkością. Sebastian Vettel zakończył bowiem trening na 8. miejscu, a Charles Leclerc był 10.



Alfa Romeo, której rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica, uplasowała się w dolnej części stawki. Kimi Raikkonen był 14., a Antonio Giovinazzi uplasował się lokatę niżej.



Początek wyścigu już w niedzielę (6.12) o godzinie 18:10.





Wyniki:

