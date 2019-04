- Nadal mamy duże problemy z balansem, bolid zachowuje się niestabilnie, szczególnie przy wejściach w zakręt. To ogromnie utrudnia jego prowadzenie - przyznał kierowca Formuły 1 Brytyjczyk George Russell, partner Roberta Kubicy w zespole Williamsa.

Russell dodał, że - jego zdaniem - problemem nie jest tylko aerodynamika, ale także zagadnienia związane bezpośrednio z konstrukcją zawieszenia.

- Ja i Robert wiemy, że ekipa działa cały czas i będą aktualizacje, tak jak w każdym zespole, ale to nie jest wcale tak, że mamy coś specjalnego do wprowadzenia w samochodzie, co zdecydowanie poprawi osiągi - zaznaczył.

Brytyjczyk potwierdził, że trzy dotychczasowe tegoroczne starty były dla niego stresujące, gdyż nie był w stanie nawiązać walki z rywalami.

- Różnica w tempie jazdy moim i rywali jest tak duża, że mijają mnie tak, jakbym faktycznie stał w miejscu. A my nie jesteśmy w stanie wydobyć więcej z naszego samochodu - dodał.

Kolejna czwarta runda cyklu - Grand Prix Azerbejdżanu zostanie rozegrana 28 kwietnia na ulicznym torze w Baku.