George Russell, podobnie jak Robert Kubica, obecny sezon Formuły 1 ma fatalny. Williams jako jedyny w stawce wyścigowej elity jeszcze nie zdobył punktów. Brytyjczyk wierzy, że poprzednie lata przygotowały go na kłopoty, z którymi obecnie się boryka.

Dla Russella to pierwszy sezon w Formule 1, ale 21-letni kierowca chyba nie tak wyobrażał sobie debiut. W dotychczas rozegranych wyścigach kierowcy Williamsa zajmowali ostatnie miejsca. Bolid FW42 wyraźnie odstaje od konkurencji. Russell i Kubica nie mają najmniejszych szans, żeby nawiązać jakąkolwiek walkę. Rywalizację toczą między sobą. Na razie górą jest Russell, ale to marne pocieszenie.



Młody Brytyjczyk nie pierwszy raz ma takie problemy i jest przekonany, że doświadczenia z przeszłości pomagają mu radzić sobie z obecnym kryzysem Williamsa. "To nie jest mój pierwszy trudny rok" - powiedział w rozmowie z motorsport.com. "Myślę, że jak kariera przebiega idealną ścieżką, to w momencie, kiedy nadchodzą kłopoty, nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić. Miałem wiele trudnych chwil w karierze, więc korzystam z tego doświadczenia" - dodał.



"Mój ostatni rok w kartingu był bardzo trudny. Poszedłem do zespołu Birel ART, który był słaby. Postrzegałem to jako sytuację korzystną dla wszystkich. Za dobry występ wszyscy by mnie chwalili, a za zły obwinialiby sprzęt. Można to nazwać sezonem budowania charakteru. Podobnie było w Formule 3, gdzie dwa sezony były dalekie od doskonałości. To sprawiło, że stałem się kierowcą, którym jestem dzisiaj. Wiele się wtedy nauczyłem" - zaznaczył Russell.

Już w najbliższy weekend Formuła 1 zawita do Barcelony, gdzie w niedzielę odbędzie się wyścig o Grand Prix Hiszpanii. Być może bolidy Williamsa będą spisywały się nieco lepiej. Według informacji, które napływają, stajnia z Grove przygotowuje poprawki w różnych obszarach - od aerodynamiki po hamulce. "Od teraz powinno być łatwiej i jestem pewien, że zrobimy postępy" - stwierdził Russell.



Czy tak rzeczywiście się stanie? Przekonamy się o tym już za kilka dni.

Program Grand Prix Hiszpanii:

10 maja (piątek)

11.00 - 12.30 pierwszy trening

15.00 - 16.30 drugi trening



11 maja (sobota)

12.00 - 13.00 trzeci trening

15.00 - 16.00 kwalifikacje



12 maja (niedziela)

15.10 - wyścig